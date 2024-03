A Cuneo "marionette e teatro, alla scoperta del popolo Romanì"

Le marionette, lo spettacolo teatrale, la mostra: la Comunità Papa Giovanni XXIII nell'ambito delle attività della Settimana di azione per la promozione della cultura romani e per il contrasto all'antiziganismo, organizza per il 6 aprile 2024 una giornata dedicata alla conoscenza della storia e della cultura romanì.



A Cuneo, in Largo Audiffredi, si terrà alle ore 18 lo spettacolo The Gipsy Marionettist, consigliato alle famiglie e adatto ai bambini; alla sera alle ore 21 nella Sala San Giovanni di Via Roma 4 verrà messo in scena Rom vs Tutti, pensato per un pubblico adulto e per i ragazzi delle scuole medie e superiori. Entrambi gli spettacoli sono opera dell’artista rom Rasid Nikolic.



Rašid Nikolić nasce nel 1989 in Bosnia da una famiglia mista di etnia Rom. Lo scoppio del conflitto in ex-Jugoslavia lo costringe assieme alla famiglia in un campo nomadi a Torino, in Italia. Questa esperienza e il suo background etnico e culturale segnano profondamente le sorti della sua carriera e produzione artistica. Dal 2014 porta in giro il suo spettacolo “The Gipsy Marionettist”, che lo aiuta a relazionarsi con l’immagine magica e bohémienne spesso legato al suo popolo, offrendogli anche un’opportunità di entrare in contatto col pubblico e condividere la cultura Rom.



Il progetto intende promuovere la conoscenza della cultura romanì e contribuire al contrasto all’antiziganismo attraverso l’arte e lo spettacolo. Ha ricevuto un finanziamento nazionale pubblico dall'UNAR - Ufficio Nazionale An(discriminazioni Razziali nell'ambito delle attività della settimana di azione per la promozione della cultura romanì e per il contrasto all’antiziganismo.