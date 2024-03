Alba: l’associazione “Regala un Sorriso” ha presentato le iniziative per la raccolta fondi 2024

Mercoledì 27 marzo nella sala 1 della Direzione Generale dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno sono stati presentati gli eventi dell’iniziativa di solidarietà “Regala un Sorriso”. Ideato da Daniele Sobrero, consigliere con delega allo Sport del Comune di Alba, Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia, il progetto giunto alla terza edizione, quest’anno sarà di nuovo dedicato al Reparto Materno Infantile dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, con l’obiettivo di donare alla struttura sanitaria, un ecografo con sonde per cardiologia ed organi interni dei bimbi ed un macchinario per la respirazione.

Per raggiungere lo scopo sono state coinvolte diverse realtà del territorio, come alcuni Comuni, l’Associazione Sommariva del Bosco Solidale ODV e la Confraternita della Nocciola di Cortemilia. Un fitto calendario di iniziative benefiche toccheranno diversi luoghi di Langhe e Roero, con l’obiettivo di raccogliere fondi e di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di potersi curare a casa, senza dover affrontare trasferte onerose e faticose per i piccoli.

Le iniziative sono partite dal Teatro “Arpino” di Bra sabato 23 marzo con uno spettacolo in dialetto piemontese. A seguire il 5 aprile alle ore 20.00 nell’area verde San Michele, in Strada San Michele 163, c’è la “Cena solidale calabrese” organizzata dall’Associazione Sansostese Calabresi di Bra. Poi, il 12 aprile alle ore 20.45 nel Centro polifunzionale Arpino si terrà la “Corrida canora solidale”. Il 20 aprile alle ore 14.00 ci sarà il Torneo Giovanile del Sorriso allo stadio “Attilio Bravi”. Il 17 maggio si chiuderà con una festa musicale, nei campi da hockey nel parco Atleti Azzurri d’Italia.

Ad Alba, il 17 maggio alle ore 9.30 nel Teatro Sociale “G. Busca” una mattinata dedicata al tema del bullismo con il “Viaggio di andata e ritorno fra fantasia e realtà” attraverso la lezione tenuta da un referente Nida (Nazionale Italiana dell’Amicizia) che con i suoi personaggi del mondo delle fiabe e supereroi spiegherà la tematica ai bimbi albesi, braidesi, sommarivesi e cortemiliesi di 4a e 5a elementare. Il 18 maggio alle ore 15.30 nello stadio “Augusto Manzo” di San Cassiano si svolgerà il “Quadrangolare del Sorriso Maschile”, al quale parteciperanno la Nazionale Vaticana, la Nazionale Parlamentare Italiana, la Nazionale dei Sindaci Italiani e la Nazionale dello Spettacolo.

A Sommariva Bosco, nello stadio “Chiavazza Alessandria”, il 4 maggio alle 14.30, si disputeranno il triangolare ragazzi speciali ed il triangolare femminile, con la Nazionale Woman Tattoo, la Nazionale Curve, la Nazionale Suore, gli Insuperabili, Alba Calcio Special e Sportiamo. Poi, alle ore 21.00 la festa nella piazza del Comune con lo spettacolo.

L’11 maggio alle ore 14.00 nello stadio di Cortemilia il triangolare con i giocatori dell’Ordine degli Avvocati di Torino, l’Ordine dei Commercialisti, la Nazionale dell’Amicizia ed una selezione locale.

L’iniziativa si conclude il 19 maggio alle ore 9.30 all’ospedale di Verduno con il concerto dell’Orchestra “Crome in movimento”, musica ed inclusione, e la consegna dell’assegno relativo alla raccolta.

Il sindaco Carlo Bo: “Sono davvero orgoglioso di questo evento benefico che si pone come obiettivo la salute dei bambini che devono ricorrere alle cure ospedaliere, dotando il reparto pediatrico di Verduno di un nuovo e moderno macchinario. Beneficenza e valori dello sport saranno ancora una volta insieme in una manifestazione che coinvolgerà non solo Alba, dove è nata tre edizioni fa, ma tutto il territorio, da Bra a Sommariva Bosco, passando per Cortemilia e Verduno. Per oltre un mese e mezzo sono in programma partite ed eventi collaterali. La nostra città riproporrà un convegno per i giovani alunni di quarta e quinta elementare sul tema del bullismo, un momento di riflessione importante che abbiamo fortemente voluto in tutte e tre le edizioni, e ospiterà il Quadrangolare del Sorriso. Ringrazio gli ideatori e tutti coloro che rendono possibile questo ricco calendario di appuntamenti nel segno della solidarietà”.

Daniele Sobrero, consigliere con delega allo Sport del Comune di Alba, Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia spiegano: ““Regala un Sorriso” è un sogno che sta diventando realtà. Abbiamo preso a cuore il Reparto Materno Infantile dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno per renderlo eccellente e per realizzare il chilometro zero per le famiglie con bambini che necessitano di cure specifiche affinché possano avere l’assistenza sanitaria migliore vicino a casa. Il nostro obiettivo è poter realizzare il binomio macchinario – luminare della medicina. Insieme all’attrezzatura vogliamo dare al reparto anche la presenza di un esperto per la formazione del personale medico su quella apparecchiatura. L’iniziativa sta crescendo. La prima edizione ha avuto 100 persone che si sono messi in gioco per il progetto. Quest’anno, per la terza edizione siamo arrivati a 600 protagonisti, unendo anche associazioni attive nella disabilità. Ampliati anche i paesi coinvolti. Insieme ad Alba, da quest’anno sono parte attiva anche i comuni di Bra, Sommariva Bosco e Cortemilia. La cosa più bella del progetto è la benedizione avuta da Papa Francesco. L’obiettivo di quest’anno è acquistare un ecografo per il cuore e gli altri organi interni dei bimbi. Mentre due anni fa abbiamo acquistato delle apparecchiature per i bambini non collaboranti”.

Il sindaco di Bra Gianni Fogliato e l'assessore allo Sport Daniele Demaria: “Come Comune di Bra, siamo contenti e orgogliosi di accogliere e sostenere la manifestazione 'Regala una Sorriso', che attraverso eventi di carattere diverso che spaziano dallo sport alla cultura si pone l'obiettivo di supportare l'attività del reparto materno-infantile dell'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. È bello far parte di questa entusiastica 'carovana' che tocca diversi luoghi e che unisce il piacere di stare bene insieme e condividere eventi e momenti memorabili con un nobile intento di solidarietà, che sono certo sarà pienamente raggiunto grazie alla generosità di coloro che vorranno partecipare alle iniziative in programma".

Il sindaco di Sommariva Bosco Marco Pedussia commenta: “E’ un onore per l’intera comunità sommarivese ospitare questo evento con una precisa finalità… inclusione e solidarietà. Un mio particolare grazie va a Carmelo Franceschini che, insieme al vice sindaco Cinzia Spagnolo e all’assessore Fatima Lhazar sta intensamente lavorando da tempo affinché tutto sia ben organizzato. Sicuramente, insieme ai presidenti dell’associazione Calcio Sommarivese Beppe Mazzamati e i dirigenti della Bocciofila Sommarivese capitanati da Carlo Giordanengo, sapremo offrire la giusta ospitalità ai protagonisti dell’intero evento”.

Il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito dichiara: “Ringraziamo i tre ideatori dell’iniziativa “Regala un sorriso” Daniele Sobrero, Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia per averci dato la possibilità di portare a Cortemilia una tappa di questo importante progetto benefico rivolto ai bambini”.