Locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante, tanto da far scattare l'allerta gialla, per la giornata di domani 30 aprile, vigilia di Pasqua, in buona parte del Piemonte, sud della regione escluso. Nella zona nord l'allerta è dovuta all'alto rischio valanghe.

In provincia Granda, l'allerta gialla riguarderà solo la zona collinare del Roero.

Nel resto della provincia non è prevista, invece, alcuna allerta.