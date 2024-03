Cacao, i prezzi sono quadruplicati in un anno. Una minaccia anche per la Ferrero

Non solo i rincari che possono raggiungere il 25% solo per le uova di Pasqua, ma una certa preocupazione soprattutto per le aziende di settore (la Ferrero è una delle più interessate, come Mars e Nestlè). L'impennata del prezzo del cacao (quadruplicato in un anno) ha raggiunto livelli incredibili: 9.200 euro a tonnellata, mentre all'inizio del 2023 si attestava sui 2.600.

I motivi sono molteplici: il primo è sicuramente dovuto a una raccolta più scarsa, a causa del cambiamento climatico. Dall'Africa, continente che da solo produce circa il 70% del cacao mondiale, giungono notizie preoccupanti: la produzione sarebbe in calo. In particolare, gli agricoltori della Costa d'Avorio, primo paese produttore al mondo, hanno registrato un drastico calo del 33% nelle spedizioni di cacao ai porti. Dal 1° ottobre al 18 febbraio, infatti, sono state spedite solo 1,12 milioni di tonnellate di cacao, a fronte delle 1,67 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

Sfruttando l'occasione, i fondi speculativi si sono rapidamente attivati sul mercato del cacao. Hanno infatti acquisito ingenti quantità di contratti futures sul cacao, ossia accordi che impegnano alla consegna della merce a una data e a un prezzo prefissato. La loro scommessa al rialzo ha raggiunto un valore complessivo superiore agli 8 miliardi di dollari, contribuendo ad alimentare un'inflazione del cacao ben oltre il livello necessario per riequilibrare domanda e offerta.

La terza spiegazione, come rileva il Corriere della Sera riguarda "Il regolamento Ue sulla deforestazione imporrà severi controlli all’approvvigionamento delle materie agricole con l’obiettivo di evitare l’abbattimento di alberi per far posto a colture come quella del cacao".

Considerato che l'Europa rappresenta il principale consumatore di cioccolato a livello mondiale, trasformando tre volte più cacao rispetto agli Stati Uniti, la nuova disciplina potrebbe avere un impatto significativo sul mercato globale.