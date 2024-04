A Cuneo una tavola rotonda sul tema "Poesie dalla prigione e altre storie di donne"

Nell’ambito della manifestazione “8 MARZO E’ TUTTO L’ANNO” indetta dall’ufficio delle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, viene presentata una tavola rotonda organizzata da: Comunità Baha’i di Cuneo, APS G. Ballerio ETS, Telefono Donna, Amnesty International, Emergency, Università di Torino, sul tema: "Poesie dalla prigionr e altre storie di donne".

L’attività verrà proposta in 3 momenti e luoghi diversi nelle seguenti date:

- VENERDI’ 5 APRILE Ora 10,00-12,00 AULA MAGNA Di.S.A.F.A. Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Piazza Torino 3 - Cuneo

-SABATO 6 APRILE Ora 17,30-20 SALONE D’ONORE Palazzo Municipale Via Roma 28 - Cuneo

-VENERDI’ 19 APRILE Ora 17,30-20 SOCIETA’ di Mutuo Soccorso e Istruzione ARTISTI e OPERAI di CUNEO – ETS Via Bartolomeo Bruni 15 - Cuneo

L'incontro vede la presentazione di storie di diverse donne, del presente e del passato, che hanno subìto sulla propria pelle le conseguenze di pregiudizi profondamente radicati nelle nostre società.

Partendo dalle poesie di Mahvash Sabet scritte dalla prigione di Evin a Teheran in Iran dove è detenuta solo perché membro della comunità Baha’i, si passerà al racconto di alcune storie attraverso le voci delle associazioni che lavorano incessantemente per aiutare a riportare alla vita le donne che hanno avuto esperienze dolorose di diversi tipi, per terminare con la narrazione della storia di una donna del 1800, antesignana del movimento di emancipazione femminile, che fu uccisa perché si tolse il velo ribellandosi alle consuetudini stabilite.