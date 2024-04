Un nuovo 'ratto' tra i Borghi albesi. "Ci hanno sottratto uno scudo"

"Chi la fa l'aspetti". Non c'è proverbio migliore per spiegare il nuovo "ratto" che ha avuto per protagonisti due Borghi albesi, Santa Barbara e Santa Rosalia, tornati al clima goliardico che aveva caratterizzato i festeggiamenti della Fiera del Tartufo. Proprio il primo, durante il Palio degli Asini, aveva sottratto ai vincitori della gara un copricapo da dama e una ciambellina da ancella. E ora si trova, invece, nei panni della vittima.

Durante la cena sociale, il Borgo di Santa Rosalia ha, infatti, sottratto dalla sede uno scudo. E ha postato la foto della refurtiva, che si è arricchita, intanto, di un guardiano speciale.

Le trattative vanno avanti e avranno anche un epilogo ufficiale durante Vinum, il prossimo 25 aprile, dalle 16 alle 17. A vigilare ci sarà sempre un mediatore ufficiale, Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri. Le sorprese non sono finite qui, come le accuse e le ripicche. Il Borgo di Santa Barbara ha a sua volta rilanciato un furto fatto in casa del gruppo ospite: un cofanetto con i biglietti della lotteria.

Si attendono le prossime mosse e puntate. In attesa dello scambio e del lieto fine del prossimo 25 aprile.