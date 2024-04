Mar Rosso e rotte commerciali: l'esperto di geopolitica Dario Fabbri ospite di Confindustria Cuneo

E' stato l'esperto di geopolitica Dario Fabbri il relatore d'eccezione dell'incontro che si è svolto stamattina presso la sede di Confindustria, dal titolo "Profondo Rosso". Un'analisi su ciò che sta accadendo nel Mar Rosso, con le ripercussioni sul "futuro della competitività delle imprese di fronte al blocco delle rotte commerciali”.

Le tensioni geopolitiche che contraddistinguono l’attuale contesto internazionale accrescono, infatti, il livello di incertezza sui mercati e mettono a rischio le relazioni commerciali, modificando le dinamiche proprie della globalizzazione (catene del valore, gestione delle scorte, ecc.).

Fabbri, direttore editoriale del mensile Domino e della scuola di geopolitica di Domino, nonché autore del testo “Geopolitica Umana” per Gribaudo/Feltrinelli e autore per Rai Radio 3 del podcast Imperi e per Chora Media del podcast Stati di tensione, ha delineato il quadro d'insieme di fronte ad una platea di studenti delle superiori.

La mattinata è proseguita con gli interventi di Giovanni Foresti, della direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, e Alessandro Panaro, capo servizio “Maritime & Energy” SRM Centro Studi e Ricerche.

La conclusione del convegno, coordinato da Nicola Calvano, policy adviser – International Affairs Confindustria Cuneo, è stata affidata a una tavola rotonda, per dar voce direttamente alle aziende, con gli interventi dei referenti di Manitowoc Crane Group srl, Mondo spa, Granda Zuccheri-Trae, Ferrero Industriale Italia e Uvex Cagi.

