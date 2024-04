Asti-Cuneo, ruspe al lavoro nel cantiere dell'ultimo lotto. Si spiana il terreno che ospiterà il viadotto sulla Provinciale 7

Verduno, ruspe a lavoro per lo spianamento nel cantiere per la costruzione dell’ultimo lotto dell’autostrada Asti-Cuneo. Ottenuta l’autorizzazione per le opere fondazionali, i lavori di completamento dell’autostrada Asti-Cuneo procedono nell’ultimo lotto, che ospita il dibattuto viadotto sulla Provinciale 7.

Al confine tra i Comuni di Verduno e La Morra si costruisce l’ultimo tratto dell’autostrada Asti-Cuneo: 5 chilometri separano lo svincolo appena inaugurato e a breve in esercizio Alba Ovest – che conduce all’Ospedale di Verduno – e il famoso “viadotto appeso” di Cherasco, che attende funzionalità.

Nel pomeriggio di oggi, 5 aprile, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio si è recato in visita al cantiere con l’assessore regionale ai trasporti, infrastrutture e opere pubbliche Marco Gabusi, il sindaco di Verduno Marta Giovannini e il sindaco di Alba Carlo Bo, proprio nella parte iniziale dell’ultimo tratto autostradale, dove sorgerà una delle opere più discusse.

Il viadotto sulla Provinciale 7 si svilupperà per 400 metri di lunghezza e fino a un’altezza massima di scavalco rispetto alle auto sottostanti stimata di 6-7 metri.

“Il viadotto andrà a instaurarsi sulla collina, dove andranno realizzate anche alcune minime opere di collegamento per ricucire il territorio e far sì che l’autostrada non divida” spiega l’Ing. Valter Re, direttore tecnico e responsabile del progetto. Le ruspe sono già al lavoro per lo spianamento del terreno su cui poggerà il viadotto sulla Provinciale 7.

“Lo scavo per i pali che sosterranno il viadotto è la testimonianza concreta che, come da previsioni, si va verso il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo entro la fine del 2024” annuncia Cirio, che ribadisce anche il mantenimento della gratuità della tangenziale di Alba da Baraccone a Cantina di Roddi e del tratto autostradale per il traffico diretto all’Ospedale Pietro e Michele Ferrero, grazie all’installazione di un doppo portale di marcatura e smarcatura delle targhe.

“Si tratta di un’opera che ha creato pareri discordanti, ma è anche la rappresentazione migliore di quanto Regione, Governo e Soprintendenza abbiano saputo lavorare in sinergia e trasparenza per assicurare ai cittadini la realizzazione dell’infrastruttura nel rispetto del territorio” sottolinea Gabusi.

Le opere di mitigazione dell’impatto che il viadotto avrà sull’area circostante sono state migliorate nella fase approvativa di via e così, dopo le bonifiche belliche e il completamento delle opere propedeutiche come strade di accesso e disboscamento, arriva il parere favorevole del Ministero dell’Ambiente e del Ministero della Cultura.

Ci troviamo infatti nella buffer zone del sito UNESCO Langhe-Roero e Monferrato, un’area “tampone” in cui è necessario garantire un livello di protezione aggiuntiva al sito di beni patrimonio dell’umanità. Per questo il via libera del Ministero della Cultura scioglie ogni riserva in merito alle opere di mitigazione dell’impatto dell’infrastruttura sul paesaggio collinare.

Terminata la fase di spianamento del terreno, inizieranno le trivellazioni e i lavori per le pile e l’impalcato del viadotto. Il clou delle attività è previsto per questa estate, quando il cantiere arriverà a impiegare fino a 350 addetti ai lavori.