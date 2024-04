Cuneo e Fossano, tra povertà crescente e solitudine, nel nuovo report della Caritas

Stamattina, a Cuneo, è stato presentato il Rapporto della Caritas diocesana Cuneo-Fossano sul 2023. Un cenno lo abbiamo dato già ieri: la povertà, nella Diocesi, è in aumento da anni. Nell'ultimo anno la crescita si è impennata.



Nel 2023, a Cuneo, sono state aiutate 1026 persone o famiglie. Ben 395 i nuovi casi. A Fossano 591, di cui 189 nuovi. In totale, rispetto al 2022, la Caritas della Diocesi Cuneo-Fossano ha accolto il 36% in più di persone. I "nuovi poveri" sono cresciuti del 50%.

Nella sola Cuneo, i numeri evidenziano un + 48% di famiglie o persone e un drammatico + 113% di nuovi poveri in un anno.

Il rapporto della Caritas, che non ha velleità statistiche, racconta la società con un'attenzione agli ultimi, ai poveri, agli emarginati. Spesso giovani e stranieri o persone con pochi strumenti, che non hanno stabilità lavorativa o che non danno garanzie per poter affittare una casa. Perché quella abitativa, a Cuneo ma non solo, è un'emergenza.

Ne abbiamo parlato con Enrico Manassero, direttore della Caritas di Cuneo, che stamattina ha introdotto la presentazione del report alla presenza della sindaca Patrizia Manassero, dell'assessora ai Servizi Sociali Paola Olivero, del vescovo Delbosco e di tanti rappresentanti delle associazioni e delle realtà del territorio che si occupano di servizi sociali.

Manassero evidenzia come i problemi delle persone che si rivolgono alla Caritas siano di vario genere, ma in particolare sono legati alla mancanza di una casa e di un lavoro stabile. E' possibile farcela, ma è necessario che queste persone siano accompagnate attraverso un percorso che li porti a camminare con le proprie gambe. Queste le sue parole ai nostri microfoni