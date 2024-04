Fiori e frutti protagonisti a Lagnasco: inaugurata la 22^ edizione di Fruttinfiore [FOTO]

"Venite a scoprire cosa abbiamo preparato per voi in questi tre giorni, nella piccola Lagnasco che la manifestazione rende grande".

Riproposto lo spazio “ Fruttinpiazza ”. La Piazza Umberto 1° diventa infatti il cuore della manifestazione dove saranno ospitati i gazebi dei Consorzi di valorizzazione dei prodotti del territorio e degli Enti istituzionali che concorrono all’organizzazione della manifestazione, lo spazio denominato “Melagorà” in cui troveranno posto i due prodotti principali del territorio lagnaschese e cioè “La Mela Rossa cuneo IGP” ed il “Crudo di Cuneo D.O.P.“ e lo spazio in cui verranno proposti, nei giorni 6 e 7 aprile, gli showcooking e gli spettacoli abbinati alla manifestazione.

Da non dimenticare le ormai tradizionali “ Frittelle di mele ” preparate dai volontari della Pro Loco e che anche quest’anno saranno disponibili già dal pomeriggio di sabato 6 aprile e per tutta la giornata di domenica 7 aprile.

Un gustoso siparietto nel quale i formaggi della “Fattoria Gallina Golosa” incontreranno “La Bottega dei Gusti ”, la gastronomia di Francesca e Alessandro che cucineranno in diretta alcune ricette utilizzando appunto i formaggi e naturalmente…la frutta. Il tutto sarà accompagnato dai racconti del mitico “Vittorio” che ci illustrerà la vita nella sua fattoria. Tutti gli showcooking , saranno presentati dall’animatrice di TRS Simona. Sempre in Piazza Umberto 1°, alla domenica si potranno ammirare gli Scultori della Valle di Susa” che si esibiranno nella loro attività creando dal legno oggetti a forma di frutta e fiori.

E infine, ma non per importanza, lo spazio dedicato al volontariato che, sempre in Piazza Umberto 1° ospiterà lo stand della Scuola Materna che offrirà ai visitatori i prodotti della Cooperativa Lagnasco Group: mele e derivati, nonché la Bancarella della Scuola Primaria che, oltre ai “Quaderni delle Ricette”, metterà in vendita anche i manufatti realizzati dagli alunni, sotto la guida delle loro bravissime insegnanti.

Novità chiese aperte: la Chiesa Parrocchiale in Piazza Umberto 1°, la Confraternita del Crocifisso, in Via Saluzzo, il Santuario di Santa Maria in Via Santa Maria, all’ingresso del paese e la Cappella di San Gottardo, all’interno del Cimitero Comunale, apriranno le loro porte per permettere a tutti di ammirare i tesori artistici ed architettonici presenti al loro interno e conoscerne sommariamente la storia.

Oltre alla riproposizione del “Tour dei Castelli e dei Frutteti in Fiore in Elicottero”, in collaborazione con “ Heliwest – Helicopter Service”, Fruttinfiore quest’anno propone la novità delle Passeggiate in carrozza tra i frutteti” e, per i più piccoli, “Il Battesimo della Sella”, in collaborazione con l’Associazione “Fly Ranch”.

Un modo diverso e divertente per conoscere il territorio ed effettuare una passeggiata tra i frutteti e le campagne lagnaschesi. Il programma dettagliato dell’evento è visibile sul sito ufficiale della manifestazione: www.fruttinfiore.it dove è possibile reperire anche tutte le altre notizie e informazioni sulla manifestazione.