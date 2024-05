Costigliole Saluzzo: oltre un milione di euro di avanzo per investimenti per il futuro

Il Consiglio comunale di Costigliole Saluzzo ha approvato, nella seduta di lunedì 29 aprile, il bilancio consuntivo del 2023.

“Si tratta – ha dichiarato il vicesindaco Nicola Carrino, che detiene la delega al bilancio e al patrimonio - di un provvedimento che consolida il buon andamento dei conti dell’Ente e che ne certifica la gestione virtuosa anche dopo anni molto difficili determinati dalle emergenze Covid, rincari energetici e dei materiali.

Dal rendiconto – continua Carrino - si delinea un risultato di amministrazione che, tolta la parte accantonata come previsto dalla legge (il fondo crediti dubbia esigibilità) e quella vincolata (i trasferimenti), evidenzia un avanzo libero di 386.158 euro che non hanno vincoli di impiego, ed un avanzo destinato agli investimenti di 881.916 euro che sarà destinato al completamento del nuovo polo scolastico oltre che ad altri interventi di natura straordinaria.

Tra i principali contenuti del rendiconto di gestione risulta che dal 2018, il debito è stato abbattuto di ben 565 mila euro, attestandosi a 532 mila euro.

Questo si traduce in un alleggerimento di 118 euro per ogni cittadino (da 278 a 160 euro). “Un dato – sostiene Carrino - che dimostra un impegno concreto nel contenere la spesa pubblica e nel migliorare la situazione finanziaria del Comune.

L’amministrazione comunale ha inoltre rispettato i tempi di pagamento dei fornitori, con un indice di tempestività "negativo", ovvero paga prima dei 30 giorni previsti dalla legge dal ricevimento delle fatture. Questo garantisce la solidità dei rapporti con le imprese locali e favorisce un clima di fiducia e collaborazione.

L'amministrazione ha contrastato l'evasione fiscale con efficacia, recuperando 94 mila euro per le annualità dal 2014 al 2018 impegnandosi nella tutela delle entrate e nella promozione di una cultura della legalità e del rispetto delle regole.

“Le entrate complessive del Comune hanno avuto un andamento positivo, in linea con le previsioni.

Questo conferma la solidità della base finanziaria e la capacità dell'amministrazione di reperire risorse per sostenere i servizi pubblici e gli investimenti.

La gestione oculata della parte di spesa corrente, con un uso razionale ed efficiente secondo i principi di economicità ed efficacia, delle risorse, – conclude Carrino - ha consentito di far fronte a tutti i bisogni della collettività, garantendo un risparmio in termini monetari, senza però pregiudicare la qualità dei servizi e delle prestazioni fornite alla collettività”.

Per quanto riguarda gli investimenti a Costigliole diversi sono i cantieri aperti o prossimi all’avvio tra questi: la realizzazione del nuovo polo scolastico e del nuovo asilo nido, la ristrutturazione della cascina Sordello-Bottasso per la realizzazione di un piccolo teatro dei bambini e spazi per famiglie, la prosecuzione del viale di via Busca, la ristrutturazione piano terra Palazzo Giriodi (sede del Municipio) per spazi associativi e di coworking. Inoltre la sistemazione degli ossari nel cimitero comunale.

"Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti - commenta il sindaco Fabrizio Nasi - dimostrano il nostro impegno per una gestione efficiente e responsabile delle risorse pubbliche. Continueremo a lavorare per il bene di Costigliole, investendo nel futuro del nostro paese e garantendo servizi di qualità ai cittadini”.