Riaperta la strada per Pian delle Gorre a Chiusa Pesio, sabato apertura anche per la rotabile della Rovina a Entracque

La strada per il Pian delle Gorre (Chiusa di Pesio) è aperta al transito e dal 1° maggio i parcheggi sono a pagamento con riscossione a cura degli addetti della coop. Proteo che gestisce il rifugio del Parco. Da sabato 4 maggio ci sarà anche il via alla viabilità sulla rotabile della Rovina (Entracque).

Ancora in vigore, invece, l'ordinanza del Comune di Valdieri con il divieto di percorrenza con i veicoli dell'ex militare del Vallone della Valletta (Pian della Casa).

Transitabile la provinciale per le Terme di Valdieri (Sp. 239) dal 19 aprile scorso, resta ancora chiusa quella di San Giacomo di Entracque su cui sono stati avviati i lavori di ripristino dei danni della tempesta Aline (ottobre 2023).

Si tratta di lavori complessi a cura di mezzi della Provincia e del Comune cui sarà affiancata l'azione degli operai del Parco e dell'assessorato alla Montagna della Regione Piemonte per attività di pulizia delle scarpate e taglio della vegetazione.

L'avanzamento delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria purtroppo non è agevolato dalle condizioni meteo ma l'obiettivo è di ripristinare la viabilità entro una decina di giorni. Seguiranno aggiornamenti.

Con la conclusione degli interventi sulla provinciale sarà avviato il cantiere a cura del Comune che prevede lavori (circa 500.000 euro) sul ponte di San Giacomo di Entracque danneggiato dalle alluvioni del 2020 e 2023.