Bagnolo Piemonte: l’appuntamento è con Pietra Tec 2024

Bagnolo Piemonte, patria della rinomata Pietra di Luserna, si prepara ad accogliere uno degli eventi più significativi nel settore lapideo: Pietra Tec 2024, organizzato dalla Pro Loco di Bagnolo Piemonte, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, Eventful, Ass. Unione Cavatori e Ass. Bacino Minerario Leonardo Da Vinci, con il patrocinio di tutti i Comuni dei bacini estrattivi.

L'evento Pietra Tec nasce dalla volontà di promuovere la Pietra di Luserna in una prospettiva innovativa, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze del settore in termini di formazione, impiego del prodotto, meccanizzazione e sviluppo tecnologico nei processi di estrazione e lavorazione. La Pietra di Luserna, conosciuta anche come "Gneis Lamellare", è un materiale distintivo per il suo utilizzo nel design e nell'architettura degli interni ed esterni, estratto esclusivamente nelle valli Piemontesi della Val Pellice e della Valle Po. Bagnolo Piemonte, in particolare, ne è il principale produttore, contribuendo oltre il 70% della produzione totale. L'industria estrattiva ha avuto un impatto significativo sull'evoluzione del paese e sulla vita dei suoi abitanti.

Quali sono le novità?

La Fiera della Pietra, che si tiene a Bagnolo dal lontano 1980, mira oggi a diventare un evento di rilievo nazionale e internazionale, focalizzato sulla formazione tecnica e professionale nel settore lapideo, con cadenza annuale.

Pietra Tec vuole promuovere l'aggregazione e la formazione tra gli operatori, attraverso un'opportunità unica di networking e scambio di conoscenze tra gli operatori del settore e indotto. Un vero e proprio punto di svolta rispetto alle edizioni passate è dato dallo spirito del B2B, incontri approfondimenti e momenti di confronto tra i progettisti, gli addetti ai lavori e chi invece la Pietra di Luserna la estrae e la lavora per trasformarla in un elemento di design eterno.

Fulcro di questa edizione sarà il padiglione Pietra Tec, dove verrà allestito un percorso formativo sul materiale e di tutto il processo di lavorazione e dove si terranno due giornate di incontri, convegni e dimostrazioni pratiche.

Il venerdì temi e attività saranno rivolti a chi la Pietra di Luserna la impiega e la utilizza con momenti culturali su questo materiale ed i suoi usi. Il sabato sarà invece dedicato a chi la Pietra la estrae e la lavora, con approfondimenti sulle nuove opportunità, bandi e novità dal mondo della meccanizzazione e delle tecnologie di lavoro.

Accanto all’aspetto B2B non può mancare l’evento fieristico. Nell’area espositiva si potranno toccare con mano tutti gli argomenti sviluppati con l’esposizione del materiale e dei lavorati, la meccanizzazione e le tecnologie di taglio e lavorazione.

Immancabili saranno anche gli eventi collaterali, il food e le attività dedicate ai bambini.

Le aree di Pietra Tec

L'evento sarà quindi articolato in tre aree principali:

1. Area tecnica: situata in Piazza Sen. Paire, ospiterà una struttura dedicata alla Pietra Tec, dove sarà possibile esplorare tutte le fasi di lavorazione della pietra, partecipare a convegni e sessioni di discussione, nonché organizzare visite guidate alle cave e ai magazzini automatizzati.

2. Area espositiva esterna: quest'area sarà dedicata agli operatori del settore interessati a esporre le loro attività, con un focus sulla meccanizzazione e sul movimento terra, e presenterà le ultime novità del settore.

3. Area food e Area bambini: alcune piazze ospiteranno poi rispettivamente ristoranti, intrattenimento musicale, eventi serali e attività dedicate ai bambini con il progetto “Pietra Kids”.