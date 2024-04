Mondovì Piazza, viabilità fragile: via Marchese chiusa da un anno, chiesta la sospensione dell'area pedonale in piazza Maggiore

Ztl, apu, strade chiuse e tanta confusione.



Una situazione complicata, diventata frustrante per i residenti, quella della viabilità del rione di Mondovì Piazza che appare quasi come un rebus fra divieti, zone a traffico limitato, area pedonale urbana e chiusure dovute a lavori. Perché se è vero che la segnaletica è stata installata nel migliore dei modi possibile, ancora ci sono cittadini e turisti che non riescono a districarsi tra le varie disposizioni.



Questo l’argomento al centro dell’incontro che si è svolto ieri sera, giovedì 4 aprile, nella casa delle associazioni tra l’amministrazione e i residenti.

Il sindaco Luca Robaldo, insieme alla Giunta, ha incontrato gli abitanti del rione per un aggiornamento in merito ai lavori e al ripristino della viabilità in via Marchese d'Ormea, chiusa alle auto dallo scorso marzo in via precauzionale, a causa di un cedimento nei bastioni, provocato da infiltrazioni d'acqua e liquami, nel tratto che va dalla fine di vicolo Pizzo fino a vicolo Vivalda.

Una scelta ponderata quella della chiusura perché il maltempo ha poi causato una depressione sull'asfalto, proprio in corrispondenza del cedimento che era stato attenzionato.

VIA MARCHESE CHIUSA DA UN ANNO: "I LAVORI POTREBBERO INIZIARE A GIUGNO"

Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Gabriele Campora, ha ripercorso la cronistoria dei danni e dell’intervento ai bastioni di via Marchese d’Ormea.



“Ad aprile ci sarà la gara per lavori e l’individuazione della ditta esecutrice. - ha spiegato Campora - “Gli interventi potrebbero iniziare nel mese di giugno, dovranno essere terminati entro 170 giorni dalla consegna lavori. L’intervento sarà speculare a quello degli altri lotti con individuazione della fognatura danneggiata, sistemazione contrafforti e consolidamento del muro con inserimento mattoni come richiesto dalla soprintendenza e infine la bitumatura della strada”.

Al momento quindi la strada, per ragioni di sicurezza, rimane chiusa, impossibile valutare un senso unico alternato e passaggio delle auto.

Zona Traffico Limitato in piazza Maggiore

A questo punto i residenti, con diverse proposte, hanno chiesto che venga temporaneamente sostituita l'Area Pedonale Urbana (APU) che interessa piazza Maggiore dal lunedì al venerdì (dalle 19 alle 24), sabato, domenica e festivi (dalle 13 alle 24) e che NON consente l'attraversamento a nessun mezzo tranne a quelli di soccorso, con una Zona Traffico Limitato (misura che consente il passaggio dei residenti).

In questo modo da Piazza si potrebbe scollinare a Carassone senza dover utilizzare strada del Beccone.

La misura verrà valutata nel corso della prossima settimana dall'amministrazione, si tratterebbe comunque di una misura temporanea in attesa del ripristino della viabilità in via Marchese d'Ormea.



VIA VASCO

Secondo punto della serata viabilità in via Vasco alla luce dell'arrivo dei nuovi residenti del complesso della Madonnina. La strada - percorribile a doppio senso, ad eccezione degli orari di ingresso e uscita delle scuole - è l'unica via d'accesso al complesso e bisognerà trovare una soluzione per renderla 'vivibile' negli orari di punta.

Al momento, lo ricordiamo, la strada è a doppio senso, con l'istituzione del senso unico a salire, nei giorni scolastici (dalle 7.40 alle 8.05 e dalle 12.50 alle 13.30).

NESSUNA STRADA VERSO PIAZZA D'ARMI

In merito il sindaco ha chiarito: “In questi giorni sono circolate diverse voci sulla possibilità di una strada che vada dalla Madonnina a Piazza d’Armi. La risposta è no: c’è un pregresso tra privati e comune risolto al TAR e il vincolo paesaggistico di Piazza non permette di intervenire. Quindi no, non ci sono previsioni in merito, anche perché l'opera per essere giustificata dovrebbe avere pubblica utilità, essendo una strada a servizio di privati così non è. In merito alla Madonnina la proprietà, con la quale vi è un ottimo rapporto, provvederà alla riasfaltatura per la sede stradale danneggiata nel corso dei lavori, all'allargamento dell'ingresso al complesso e alla creazione di 15 parcheggi ad uso pubblico".

Tante le criticità sollevate dai residenti su via Vasco, ma al momento nessuna soluzione. C'è chi sostiene l'istituzione di un senso unico, chi l'installazione di un semaforo e chi pensa - e speriamo abbia ragione - che l'aumento di auto che seguirà all'arrivo dei circa 70 nuovi alloggi, non comporterà disagi così insormontabili.