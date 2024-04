Da San Rocco a Santiago de Compostela: il cambio di vita di Tato, ormai ex vice responsabile di Zara

Non è un caso isolato. In tanti, negli ultimi anni, complice anche il Covid, che ha costretto molte persone a rimettere in discussione la propria vita, hanno scelto di cambiarla in modo radicale.

Lo ha fatto anche Alessandro Degioanni, per tutti Tato, vice responsabile di Zara Cuneo, per 18 anni volto rassicurante e gentile tra gli scaffali del negozio di via Roma. Un desiderio che coltivava da tempo, ci hanno detto i suoi colleghi, che adesso si è concretizzato con la decisione di lasciare il lavoro e prendersi del tempo per se stesso. "Lascia un grande vuoto - ci dice la responsabile di Zara Chiara Dalmasso. Quando ce lo ha detto, abbiamo comunque capito le sue motivazioni e siamo davvero contenti per lui".

Tato compirà 39 anni il prossimo mese di maggio, che trascorrerà quasi certamente in cammino verso Santiago, in Galizia.

Partenza stamattina, da San Rocco Castagnaretta, per raggiungere la città di San Giacomo. Come un pellegrino di altri tempi, è partito da casa.