Bravi! Elogi e premi per gli studenti della prima edizione di Public Speaking a Cuneo

Venerdì 5 aprile, presso la sala d'Onore del Comune di Cuneo, si è tenuta la prima edizione di Public Speaking, competizione sponsorizzata dalla BCC Pianfei e Rocca de Baldi e organizzata dal Liceo De Amicis di Cuneo, con la collaborazione dello Zonta Club e dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, inserita nella rassegna “8 marzo e dintorni”.

I dodici finalisti, Becchio Agatha, Bertone Rebecca, Demichelis Sara, Giraudo Vittoria, Gjokaj Alessio, Martino Michele, Mbjeshova Ksena, Musumeci Angelica, Oberto Zhoe, Reynaudo Nicolo, Szabo Catherine-Hannah, Verra Anna Michela, provenienti dall' ITC F.A Bonelli, dal Liceo E. De Amicis, dal Liceo Peano-Pellico e dall'ITIS M. Pozzo, di Cuneo hanno tenuto un discorso in lingua inglese traendo ispirazione dalla seguente citazione di Anisa Nandaula, la cui traduzione in italiano dice ("Il genere è un libro pre-scritto. E la trama è noiosa! Figlia, ragazza, madre, moglie - strappa le pagine, fissale sulla tua schiena, e inizia a librarti. Bella, silenziosa, debole - cercheranno di descriverti con tali cose, ma userai questi stereotipi e li trasformerai in ali).

La competizione ha visto Anna Michela Verra aggiudicarsi il primo posto, mentre Ksena Mbjeshova e Nicolò Reynaudo hanno ottenuto il secondo posto ex aequo, e il terzo è stato conquistato da Rebecca Bertone, tutti allievi del Liceo De Amicis.

A tutti i vincitori è andata una somma in denaro.

La giuria, composta dai docenti Carla Giuliano (in rappresentanza dello Zonta Cuneo) Shannon Enrico ed Ettore Canepa ha elogiato tutti i partecipanti per il loro alto livello di conoscenza della lingua inglese e per il significativo contenuto dei loro discorsi.

"Bello il rapporto con questi studenti, con la loro spigliatezza, la buona proprietà di linguaggio e la loro profondità che tocca corde sensibili sul tema della parità di genere".

L’auspicio manifestato all’unanimità è quello di una continuità con la seconda edizione l'anno prossimo. In questa direzione si invitano già gli studenti del triennio superiore di tutte le scuole di Cuneo a partecipare numerosi.