Domenica 7 aprile Rifreddo si tenge di Rosa per “Just The Woman I Am”

Si terrà domenica 7 aprile “Just The Woman I Am”. Un’iniziativa nazionale a cui il comune di Rifreddo ha deciso di aderire e che mira alla realizzazione di un evento e di un percorso permanete che promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. Per la realizzazione dello stesso il Comune ha avuto dalla Regione Piemonte un contributo di 7mila euro che ha investito coinvolgendo un gran numero di enti ed associazioni e per migliorare percorsi pedonali-ciclabili già esistenti.

“Infatti - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - intendiamo valorizzare e rendere permanete un percorso di 5 km lungo l’anello ciclo-pedonale già presente nei pressi del fiume Po. Lo stesso partirà da Piazza della Vittoria e, passando per via vecchia valle arriverà fino all’area esterna del Laboratorio del Paesaggio Montano”.

Entrando nel dettaglio dell’evento di domenica 3 marzo, il ritrovo è alle ore 9 in Piazza della Vittoria e oltre alla camminata è prevista la possibilità di visitare l’antico monastero di Santa Maria della stella e all’arrivo di pranzare presso il Laboratorio del paesaggio montano. Il percorso ciclo-pedonale si snoda sugli otto chilometri (quindi più lungo di quello permanete) con un dislivello di soli 113 metri e si percorre a piedi in circa 3 ore e trenta minuti. Il pranzo avrà un costo di 15 euro e il menù si compone di tris di antipasti, minestrone contadino, bunet, acqua, vino e caffè. Per ciò che consta la visita al monastero la stessa potrà essere richiesta direttamente in loco attraverso l’associazione Luna lucebat, mentre per il pranzo occorre prenotarsi contattando Danila al 349/6712528.

Per rendere ancora più interessante la giornata il Comune di Rifreddo ha coinvolto nell’organizzazione della stessa anche lo “Spazio outdoor oasi della frutta” cui aderiscono la Compagnia del buon cammino, le associazioni: Vita e sentieri, La torre nel parco e L’Argic, ma anche i comuni di: Sanfront, Castellar, Martiniano Po, Gambasca, Revello ed Envie. Un coinvolgimento che porterà anche la possibilità di noleggio delle E-bike per chi volesse percorrere l’itinerario in pedalata assistita aggiungendo così un ulteriore tocco “green” a un evento che già di per sé si annuncia davvero interessante e originale.