Bra, modifiche alla viabilità per "Aperitivo in consolle"

Il 24 maggio prende il via la nuova edizione di "Aperitivo in consolle" a Bra, manifestazione sempre molto partecipata che si svolgerà tutti i venerdì dalle 19,30 alle 24 fino al 28 giugno 2024. Per consentire lo svolgimento dell’evento, organizzato dall’omonima associazione che raccoglie dodici locali cittadini, sono state introdotte alcune modifiche alla viabilità urbana.

Innanzitutto, viene introdotto un divieto di transito dalle 19,30 del venerdì alle 2 del sabato in via F.lli Carando-via Principi di Piemonte-via Marconi (tratto compreso tra via Vittone e via Aldo Moro), in via Cavour, tratto compreso tra ingresso parcheggio piazza Carlo Alberto e l’area pedonale, in via Sarti, in via Audisio (tratto piazza Roma-via F.lli Carando), via Vittorio Emanuele (1°tratto, fino a intersezione con via Pollenzo) e via Pollenzo.

In secondo luogo, è previsto un divieto di sosta durante le serate della manifestazione e per consentire le successive operazioni di pulizia dalle 19,30 del venerdì alle 8 del sabato in via F.lli Carando-via Principi di Piemonte-via Marconi (tratto compreso tra via Vittone e via Aldo Moro), in via Sarti (primo tratto), in via Audisio (tratto piazza Roma-via F.lli Carando), via Cavour (tratto compreso tra l’ingresso al parcheggio di piazza Carlo Alberto e l’area pedonale).

Infine, per ragioni di ordine pubblico e decoro urbano, in tutto il centro abitato, nei venerdì compresi tra il 24 maggio e il 28 giugno, dalle 19,30 e fino al termine della manifestazione, viene vietata la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro.

Per tutta la durata della manifestazione sarà operativa una postazione della Polizia Locale all’intersezione tra via Cavour e via Principi di Piemonte.