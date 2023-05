Le previsioni: settimana con tempo variabile, da giovedì nuovo peggioramento

Non accenna a colmarsi definitivamente questa area depressionaria sul Mediterraneo, per cui il tempo rimarrà piuttosto variabile durante questa settimana. Nel weekend passato tanta pioggia soprattutto sulla fascia pedemontana con accumuli localmente oltre i 200 mm, ma l'intensità sempre non oltre il moderato ha limitato i disagi.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.



Oggi lunedì 22 maggio. Cielo irregolarmente nuvoloso sulle zone pedemontane cuneesi e sui rilievi alpini e appeninici, con possibili rovesci o isolati temporali sia al mattino sul Cuneese che al pomeriggio sui rilievi. Più soleggiato sulle zone di pianura e sulle coste.



Temperature massime in rialzo con valori compresi tra 22 e 26 °C ove più soleggiato. Venti deboli generalmente nordorientali.



Martedì 23 e mercoledì 24 maggio. Giornate all'insegna per la maggior parte del bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, anche se sarà sempre presente instabilità locale soprattutto al pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici, con isolati rovesci o deboli temporali.



Le temperature saranno in ulteriore aumento domani e poi stazionarie o in lieve calo mercoledì. Massime fino a 27/28, minime comprese tra 14 e 16 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza.



Da giovedì 25 maggio. Condizioni in peggioramento, con instabilità più diffusa e piogge o rovesci che saranno presenti anche nelle pianure, in particolare tra giovedì e venerdì. Sabato e domenica migliora parzialmente, ma il rischio di avere l'ombrello ancora a portata di mano sarà ancora alto. Temperature che potranno scendere ancora leggermente, ma più a causa delle piogge che di aria fredda vera e propria. Approfondiremo la situazione nei prossimi aggiornamenti. (Cristian Rendina)









