Già 15mila iscritti a Spazzamondo, l’iniziativa di raccolta rifiuti prevista sabato 25 maggio con Fondazione CRC

I cittadini potranno iscriversi come singoli, in gruppo, come gruppo scuola o aziendale al sito www.spazzamondo.it entro il 23 maggio. A quattro giorni dall'evento, risultano registrati 35 istituti comprensivi, che includono i diversi ordini di grado e i plessi di scuole diverse. L’edizione 2024 prevede per la prima volta la partecipazione di gruppi aziendali e un incremento del valore dei riconoscimenti per le scuole. Per maggiori informazioni e per iscrizioni visitare www.spazzamondo.it