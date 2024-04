Open Week sulla Salute della Donna: dal 18 al 24 aprile appuntamenti a Cuneo, Savigliano, Fossano, Saluzzo e Mondovì

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Tra le oltre 260 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa anche l’AO Santa Croce e Carle di Cuneo che l’Asl Cn1 che offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza).

18 APRILE

La struttura di Ginecologia e Ostetricia di Mondovì promuove presso la palestra del consultorio sita al secondo piano dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì dalle 16 alle 18 una seduta di ipnosi di gruppo per le donne in gravidanza. Prenotazione obbligatoria dal 15 aprile al numero 0174 677470 (telefonare dalle ore 14 alle ore 16) - ostetricia.mondovi@aslcn1.it fino ad esaurimento posti.

La Struttura di Ginecologia e ostetricia di Savigliano organizza dalle 10 alle 12 presso l’ambulatorio della gravidanza fisiologica Ospedale SS Annunziata di Savigliano consulenze ostetriche individuali dal titolo “Sei in gravidanza? Come può aiutarti l’ostetrica” in cui saranno fornite informazioni sulla gravidanza fisiologica e sul supporto fornito dal personale ostetrico pre e post parto. Prenotazione obbligatoria dal 15 aprile al numero di telefono: 0172/719365 dalle ore 10 alle ore13 (chiedere della Sig.ra Bertinotti) fino ad esaurimento posti.

Inoltre la stessa struttura promuove presso l’ambulatorio di colposcopia dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano dalle 14 alle 16 consulenze con il ginecologo per quanto concerne le vaccinazioni HPV e la possibilità di effettuare il pap test e la visita ginecologica in gravidanza. Prenotazione obbligatoria dal 15 aprile al numero di telefono: 0172/719365 dalle ore 10 alle ore13 (chiedere della Sig.ra Bertinotti) fino ad esaurimento posti.

La Struttura Oncologia Area nord promuove visite senologiche e colloqui informativi di prevenzione al tumore al seno dalle 14 alle 17,30 presso il poliambulatorio (amb. Ginecologia) dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano. Accesso libero.

I consultori Familiari dell’AslCn1 propongono “Adolescente-mente” incontri con le ostetriche, le infermiere e le psicologhe rivolti agli adolescenti che potranno avere informazioni sulla contraccezione, il corpo che cambia, le malattie sessualmente trasmissibili etc… Gli incontri ad accesso libero e diretto si terranno a Mondovì dalle ore 14 alle ore 16 presso la palestra corsi del consultorio al secondo piano dell’Ospedale Regina Montis Regalis; a Cuneo presso il consultorio di via Carlo Boggio 3 piano dalle 14 alle 16; a Saluzzo presso la palestra del consultorio presso l’ospedale Civile primo piano dalle 14 alle 16; a Savigliano presso la palestra del consultorio familiare in via Torino 146 dalle 14 alle 16.

La Struttura di Ginecologia dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo promuove presso il Centro Salute Donna (amb. Ginecologia) visite ginecologiche dalle ore 14:30 alle 18.

Le visite sono gratuite ad accesso diretto (senza impegnativa del curante). E' necessaria la prenotazione, telefonando al numero 0171-642360 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 a partire da lunedì 15 aprile fino ad esaurimento posti.

La Struttura di Dermatologia dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo promuove visite dermatologiche per la prevenzione dei tumori cutanei presso il P.O. A. Carle, via Carle 5, frazione Confreria, piano terra blocco B- ambulatorio n.7 dalle 14 alle ore 16. Le visite sono gratuite ad accesso diretto (senza impegnativa del curante). E' necessaria la prenotazione, telefonando al numero di telefono 0171/616886 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 a partire da lunedì 15 aprile fino ad esaurimento posti.

La Struttura Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo promuove un incontro rivolto alle donne operate al seno “Alimentazione nelle donne operate al seno” dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso il Salone di Rappresentanza Via Michele Coppino n. 26. E’ gradita la prenotazione inviando una mail all’indirizzo openday@ospedale.cuneo.it

19 APRILE

La struttura di Ginecologia e Ostetricia di Mondovì dalle ore 9 alle 13 propone visite uro-ginecologiche per la prevenzione/diagnosi e trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico presso l’ambulatorio al piano terra dell’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. Prenotazione obbligatoria dal 15 aprile al numero di telefono: 0174677470 (telefonare dalle ore 14 alle ore 16) fino ad esaurimento posti.

La struttura Ginecologia e Ostetricia di Savigliano promuove colloqui informativi sul prolasso dell’utero e l’incontinenza urinaria con la possibilità di effettuare una visita ginecologica dalle 14 alle 17 presso l’ambulatorio di ginecologia al piano terra dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano. Prenotazione obbligatoria dal 15 aprile al numero di telefono: 0172/719365 dalle ore 10 alle ore13 (chiedere della Sig.ra Bertinotti) fino ad esaurimento posti.

La Struttura Senologia dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo promuove presso il Centro Salute Donna (amb senologia) dalle 14 alle 17 consulenze senologiche.

Le visite sono gratuite ad accesso diretto (senza impegnativa del curante). E' necessaria la prenotazione, telefonando al numero 0171-642360 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 a partire da lunedì 15 aprile fino ad esaurimento posti.

La Struttura Oncologia Area nord promuove visite senologiche e colloqui informativi di prevenzione al tumore al seno dalle 14 alle 17 presso la senologia dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. Accesso libero.

I consultori Familiari dell’AslCn1 propongono incontri con l’ostetrica o il ginecologo rivolti agli adolescenti che potranno avere informazioni ed effettuare visite ginecologiche a Saluzzo presso la palestra del consultorio presso l’ospedale Civile primo piano dalle 14,30 alle 16. Accesso libero.

22 APRILE

La struttura di Ginecologia e Ostetricia di Mondovì dalle 14,30 alle 17 promuove visite e consulenze di prevenzione oncologica del basso tratto genitale attraverso un incontro formativo sulla prevenzione del carcinoma della cervice e delle patologie vulvari e vaginali e con l’esecuzione di pap test, visita clinica e informazioni sulla vaccinazione Hpv. Prenotazione obbligatoria dal 15 aprile al numero di telefono / indirizzo e-mail: 0174677470 (telefonare dalle ore 14 alle ore 16) - ostetricia.mondovi@aslcn1.it fino ad esaurimento posti.

I consultori Familiari dell’AslCn1 propongono incontri con l’ostetrica o il ginecologo rivolti agli adolescenti che potranno avere informazioni ed effettuare visite ginecologiche a Mondovì dalle ore 16 alle ore 18 presso l’ambulatorio di ginecologia piano terra dell’Ospedale Regina Montis Regalis e a Savigliano dalle 16,30 alle 17,30 presso il consultorio familiare in via Torino 146. Accesso libero.

La Struttura Fisiopatologia della riproduzione umana le la diabetologia territoriale promuovono due incontri dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dal titolo “Desiderare un figlio: cosa fare per affrontare le difficoltà con serenità” per parlare delle cause di infertilità e presso il presidio ospedaliero di Fossano. Prenotazione obbligatoria alla e-mail: rua.fossano@aslcn1.it.

La Struttura Oncologia Area nord promuove visite senologiche e colloqui informativi di prevenzione al tumore al seno dalle 14 alle 17,30 presso il poliambulatorio (amb. Ginecologia) e presso l’ambulatorio di senologia radiologia (blocco A piano interrato radiologia) dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano . Accesso libero.

La Struttura di Dermatologia dell’Ospedale S Croce e Carle di Cuneo promuove visite dermatologiche per la prevenzione dei tumori cutanei presso il P.O. A. Carle, via Carle 5, frazione Confreria, piano terra blocco B- ambulatorio n.7 dalle 14 alle ore 16. Le visite sono gratuite ad accesso diretto (senza impegnativa del curante). E' necessaria la prenotazione, telefonando al numero di telefono 0171/616886 dalle ore 9 alle ore 11 a partire da lunedì 15 aprile fino ad esaurimento posti.

23 APRILE

La struttura Ginecologia e Ostetricia di Savigliano promuove presso l’ambulatorio di colposcopia dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano dalle 14 alle 16 consulenze con il ginecologo per quanto concerne le vaccinazioni HPV e la possibilità di effettuare il pap test e la visita ginecologica in gravidanza. Prenotazione obbligatoria dal 15 aprile al numero di telefono: 0172/719365 dalle ore 10 alle ore13 (chiedere della Sig.ra Bertinotti) fino ad esaurimento posti.

I consultori Familiari dell’AslCn1 propongono incontri con l’ostetrica o il ginecologo rivolti agli adolescenti che potranno avere informazioni ed effettuare visite ginecologiche a Cuneo in via Carlo Boggio dalle 16 alle 18. Accesso libero.

La Struttura Oncologia Area nord promuove visite senologiche e colloqui informativi di prevenzione al tumore al seno dalle 14 alle 17,30 presso il poliambulatorio (amb. Ginecologia) e presso l’ambulatorio di senologia radiologia (blocco A piano interrato radiologia) dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano . Accesso libero.

La Struttura Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo promuove consulenze telefoniche sulla “Patologia tiroidea e fertilità/gravidanza” martedì 23 aprile dalle ore 12 alle ore 14 telefonando al numero 0171 642773.

24 APRILE

La Struttura di Ginecologia e ostetricia di Savigliano organizza dalle 14 alle 16 presso l’ambulatorio della gravidanza fisiologica Ospedale SS Annunziata di Savigliano consulenze ostetriche individuali dal titolo “Sei in gravidanza? Come può aiutarti l’ostetrica” in cui saranno fornite informazioni sulla gravidanza fisiologica e sul supporto fornito dal personale ostetrico pre e post parto. Prenotazione obbligatoria dal 15 aprile al numero di telefono: 0172/719365 dalle ore 10 alle ore13 (chiedere della Sig.ra Bertinotti) fino ad esaurimento posti.

La Struttura Oncologia Area nord promuove visite senologiche e colloqui informativi di prevenzione al tumore al seno dalle 14 alle 17,30 presso il poliambulatorio (amb. Ginecologia) dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano . Accesso libero.

La struttura Ginecologia e Ostetricia di Savigliano promuove colloqui informativi sul prolasso dell’utero e l’incontinenza urinaria con la possibilità di effettuare una visita ginecologica dalle 14 alle 17 presso l’ambulatorio di ginecologia al piano terra dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano. Prenotazione obbligatoria dal 15 aprile al numero di telefono: 0172/719365 dalle ore 10 alle ore13 (chiedere della Sig.ra Bertinotti) fino ad esaurimento posti.

La struttura Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo promuove consulenze telefoniche per fornire alle donne "Consigli di sana alimentazione" dalle ore 9 alle ore 13 telefonando al numero 0171 642773.