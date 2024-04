Salmour, prorogata la data per l'accensione del riscaldamento

Con ordinanza n. 248 in data 8 aprile 2024, il sindaco di Salmour, Roberto Salvatore, ha predisposto la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento per ore 4 (quattro) giornaliere nelle fasce orarie 06:00 – 10:00 e 18:00 -22:00, corrispondente al 50% dell'orario massimo previsto per la zona "E", giusto art. 1, comma 2, del D.P.R. 383/2022 a far data dal 08.04.2024 a tutto il 21/04/2024, e per la Residenza per anziani Villa Smeralda sita in via Alessandro Tesauro n. 1, N.8 (OTTO) ore da distribuire nell’arco della giornata.