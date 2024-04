A Moretta si presenta il libro sul ciclismo “La Torino del Cit” di Franco Bocca

Il libro “La Torino del Cit. Campioni e gregari della provincia più rosa d’Italia” del giornalista Franco Bocca sarà presentato domani, martedì 9 aprile, alle 21 nella biblioteca civica “Benita Millone” di Moretta.



Il libro la cui prefazione è stata scritta da Paolo Viberti è dedicato ai ciclisti di Torino e provincia che hanno fatto la storia delle due ruote in Italia.



Ospiti della serata in cui Franco Bocca, dialogherà con il consigliere comunale con delega allo sport Michele Alesso, saranno due dei molti personaggi raccontati in questo libro: Franco Balmamion (l’ultimo vincitore piemontese del Giro d’Italia) e Italo Zilioli (maglia gialla al Tour de France).



Bocca, già noto per il suo impegno nel raccontare le gesta e le emozioni che animano il mondo delle biciclette, presenta un'opera che va oltre la semplice cronaca sportiva, offrendo piuttosto un viaggio nella storia del ciclismo torinese e provinciale.



Il libro, composto da 280 pagine, (pubblicato nel 2023 dalla Hever Edizioni di Ivrea) si rivela una vera e propria dichiarazione d'amore al ciclismo, un'enciclopedia di emozioni, un almanacco della memoria e un album di famiglia che celebra la grande famiglia torinese delle due ruote.



Attraverso ritratti, interviste, ritagli, elenchi, foto e tessere, Bocca riporta alla luce non solo le gesta leggendarie di campioni come Nino Defilippis, noto come “il Cit”, ma anche le storie meno conosciute dei gregari, delle squadre, dei velodromi, delle corse e delle tappe che hanno reso indimenticabile l'epopea del ciclismo torinese.



“Un ampio spazio del libro – spiega Michele Alesso - è dedicato ai principali protagonisti che hanno scritto le pagine più gloriose della storia ciclistica della provincia di Torino, con un particolare riferimento agli anni d'oro degli anni '50, '60 e '70. È in questo periodo che Torino, grazie a campioni del calibro di Franco Balmamion, l'ultimo vincitore piemontese del Giro d'Italia, Italo Zilioli, che ha conquistato la maglia gialla al Tour de France, e Guido Messina, iridato e olimpionico su pista per ben cinque volte, si affermava come una delle capitali mondiali del ciclismo".



La serata è organizzata dal Comune di Moretta. Ingresso libero.