A Cuneo il secondo "Book&Dj": Eloisa Morra in dialogo con i giovani del percorso Read

Dopo il successo del primo appuntamento dello scorso 12 aprile, venerdì 24 maggio il progetto Giovani Wannabe, che dallo scorso ottobre coinvolge circa 80 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Cuneo tra i 16 e i 18 anni con l'obiettivo di ripensare Cuneo in nuove direzioni under 19, propone il secondo Book&Dj. Stesso posto, la Biblioteca 0-18 di Cuneo, al civico 6 di via Santa Croce, stesso orario, 18,30, stesso format - libri, musica e aperitivo per under 19 -, autori diversi.



I giovani del percorso Read (lettura) del progetto dialogheranno con Eloisa Morra, curatrice di «Elettra», un progetto della casa editrice Effequ articolato in quattro racconti - «L’olivastro» di Marta Zura-Puntaroni, «Bestiario parentale» di Francesca Manfredi, «Scintille» di Francesca Scotti e “Quella è la porta” di Giusi Marchetta - che parlano di ragazzi e delle loro relazioni utilizzando la loro lingua - e con l'autrice Francesca Scotti.

Scotti, milanese, dal 2011 divide il suo tempo tra l’Italia e il Giappone. È diplomata al Conservatorio e laureata in Giurisprudenza; tra le sue opere «Ellissi» (Bompiani), «Capacità vitale» (Bompiani), «Il tempo delle tartarughe» (Hacca) e il testo dell’albo illustrato «L’incanto del buio» (Orecchio Acerbo).

La selezione musicale sarà a cura dei giovani del progetto Party (musica). «Il primo Book&Dj è stato proprio come lə giovanə del progetto l'avevano immaginato: l'atmosfera informale e rilassata ha favorito il confronto con gli autori, che si sono adattati alla perfezione a un contesto under 19 - racconta Luisa Pellegrino, tutor per Noau | officina culturale dei percorsi Read e Party - . La formula funziona e potrebbe essere uno dei lasciti di Giovani Wannabe alla Biblioteca 0-18».

L'incontro è a ingresso libero senza obbligo di prenotazione.



Il Book&Dj di venerdì 24 maggio sarà il preludio a un weekend in cui i Giovani Wannabe saranno protagonisti al centro sportivo e culturale NUoVO di via Parco della Gioventù a Cuneo con i GW Days: musica, arte, swap party, riflessioni a tema sostenibilità e parkour sabato 25 e domenica 26 maggio.

Il programma completo è disponibile sul sito www.giovaniwannabe.it, i cui contenuti sono curati dagli studenti del percorso Share. Per tutte le novità del progetto si consiglia di seguire l'account Instagram @giovani_wannabe.



Capofila del progetto Giovani Wannabe, realizzato grazie al contributo della Fondazione Crc all'interno del bando Giardino delle Idee è l'associazione noau | officina culturale, insieme a Comune di Cuneo, Compagnia Il Melarancio, Cooperativa Emmanuele, Cooperativa Momo, Seven Stars Moovement, Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, ITC Bonelli, Eclectica+. I Book&Dj sono realizzati in collaborazione con la Biblioteca 0-18.