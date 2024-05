Il Comune di Cuneo mette all'asta un palco e una tribuna prefabbricata

Il giorno 27 maggio 2024 si terrà la vendita con incanto al miglior offerente della seguente attrezzatura in disuso presente nel magazzino del Comune di Cuneo agli “Ex Bagni Pubblici".

In vendita un palco modello CETA di sei metri per quattro, con due scalette di accesso e copertura telonata, e una tribuna prefabbricata sempre modello CETA fatta di 5 gradoni per un ingombro di 30 metri per 3,5.

Gli interessati sono invitati a prendere visione del bando e presentare la propria offerta al seguente indirizzo: Comune di Cuneo – Settore Ragioneria e Tributi – Ufficio Economato - Via Roma n. 28 – Cuneo - in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.

Sulla busta d’offerta, dovrà essere indicata la seguente dicitura “Offerta per acquisto palco e/o tribuna”.

L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale entro le ore 12:00 del giorno 24 maggio 2024.

Il palco e la tribuna sono visionabili presso il magazzino in via Vittorio Amedeo II, n. 20 previo appuntamento con la segreteria dell’ufficio Manifestazioni (tel. 0171/444285).

Per informazioni contattare l’ufficio Manifestazioni (tel. 0171/444285 – email: manifestazioni@comune.cuneo.it

Qui l'avviso d'asta, la modulistica e tutte le informazioni