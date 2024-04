Il Comune di Cuneo attiva un canale WhatsApp per informare i cittadini in caso di emergenza

Il Comune di Cuneo ha attivato un nuovo servizio di informazione via WhatsApp sulle attività emergenziali di Protezione Civile.

Il sistema permette di uniformare i diversi metodi di comunicazione utilizzati in precedenza, consentendo all’ente locale di raggiungere il maggior numero di persone possibile in caso di eventi calamitosi o in altre situazioni di criticità.

“Abbiamo scelto WhatsApp – spiega l’assessore all’Innovazione Andrea Girard -perché al momento è il servizio di messaggistica istantanea più diffuso, anche tra le fasce d’età più avanzate. Si tratta di un’opzione efficace a disposizione dell’amministrazione comunale per diffondere messaggi in tempo reale in caso di emergenza”.

“Quando la situazione è emergenziale – prosegue l’assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile, Gianfranco Demichelis - è importante comunicare in modo rapido con la cittadinanza. Il nuovo servizio ci consente di fare un ulteriore passo in questa direzione, senza precluderci la possibilità di valutare, caso per caso, l’integrazione con mezzi di comunicazione più tradizionali”.

Nei giorni scorsi sono già stati diffusi messaggi informativi alle utenze che erano già iscritte ai precedenti servizi. Il riscontro da parte della cittadinanza è stato molto positivo: in sole 72 ore circa mille persone si sono registrate al servizio.

REGISTRARSI IN UN CLIC

Gli uffici competenti hanno creato il canale whatsapp “Comune Cuneo - Protezione Civile”, mediante il quale verranno diffuse – in tempo reale – le informazioni. Per ricevere i messaggi è necessario iscriversi al link:https://whatsapp.com/channel/0029VaRcpZM2phHIVrgs8N1Y.

Per sfruttare tutte le potenzialità del servizio si raccomanda agli utenti di attivare le notifiche (cliccando, una volta iscritti, sulla campanellina in alto a destra). Naturalmente, è possibile cancellarsi in qualsiasi momento. Si precisa che, nel nuovo canale WhatsApp, il proprio numero non sarà visibile agli altri utenti registrati.