Savigliano, il settore cultura si sposta a palazzo Taffini

Trasloco in vista per il Settore Cultura del Comune di Savigliano. Dall'11 aprile prossimo, gli Uffici Sport, Cultura e Turismo troveranno “casa” al secondo piano di palazzo Taffini, in via Sant'Andrea 53, nell'ambito di un piano di riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi.

"Ci scusiamo per il disagio nella fase di trasferimento – afferma la responsabile del Settore Cultura Laura Mellano –, in particolare nelle giornate dal 10 al 12 aprile. Nella giornata di giovedì 11 aprile gli Uffici non saranno raggiungibili telefonicamente".