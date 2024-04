A Savigliano via alla sostituzione di alcuni alberi malati in via Galimberti

Stanno cominciando in questi giorni le operazioni di sostituzione di alcuni alberi malati attaccati da funghi, alcuni ormai secchi, in diverse zone di Savigliano.

In particolare, verranno rimossi circa ottanta prunus in via Galimberti: al loro posto saranno messi a dimora altrettanti esemplari di biancospini e lagestroemia.



«In tutti i casi – spiegano dal Municipio – si tratta di piante malate in modo irrecuperabile o addirittura già morte. Il saldo tra essenze rimosse e quelle ripiantumate sarà sempre pari».



Oltre a via Galimberti, saranno contestualmente avviati abbattimenti “a spot” anche in altre zone della città, per esempio in piazza del Popolo.