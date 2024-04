Caraglio, riparazione urgente alla condotta principale dell'acquedotto

In seguito ad un’importante rottura della condotta idrica principale della rete di Caraglio Acda Spa – in collaborazione con l’Amministrazione comunale – ha programmato un intervento urgente per mercoledì 10 aprile 2024. A partire dalle 22:00 e sino a fine lavori, prevista intorno alle 04:00, verrà eseguita la riparazione del guasto. L’intervento comporterà cali di pressione e/o mancanza d’acqua sull’intera rete comunale.

Nella mattinata di domani, a riparazione avvenuta, potranno presentarsi locali fenomeni di intorbidimento dell’acqua e presenza di aria a seguito delle manovre sulla rete, che andranno ad esaurirsi spontaneamente nel corso della giornata con il ritorno alla regolare funzionalità del servizio.

Il Numero verde Acda (800194065) ed il Pronto Intervento (800194066) rimangono a disposizione per eventuali segnalazioni e richieste informazioni.

Auspicando che l’intervento possa procedere senza complicazioni, Acda Spa si scusa per il momentaneo disservizio.