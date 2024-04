Per la Festa della Liberazione Mondovì posa una targhetta in memoria di Anna Segre

"Il 25 aprile come festa condivisa che sappia omaggiare coloro che ci hanno restituito la dignità di popolo libero, come occasione per riflettere sulla grandezza fragile della democrazia e come efficace chiave di lettura per interpretare le distorsioni e le crisi della società contemporanea". Questo il commento del sindaco, Luca Robaldo, alla vigilia delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale in occasione della prossima Festa della Liberazione.

Quattro, in particolare, i momenti di commemorazione e riflessione previsti: si inizierà venerdì 12 aprile alle ore 21.00 presso il Caffè Sociale con la presentazione del libro “La Resistenza dei giovanissimi” del prof. Ernesto Billò (introduzione a cura di Claudio Boasso); lunedì 22 aprile alle ore 19.00 sempre nei locali del Caffè Sociale, il presidente dell’ANPI di Mondovì, Stefano Casarino, dialogherà con Corrado Leoni sul volume “Partigiani non santi ma combattenti”. Mercoledì 24 aprile a partire dalle 9.30, poi, deposizione dei fiori presso i cippi e le stele del territorio comunale. Giovedì 25 aprile, infine, tradizionale celebrazione presso la chiesa di Sant’Agostino con successivo corteo per le strade cittadine, a cui faranno seguito la posa della targhetta in memoria di Anna Segre (piazza Cesare Battisti 1). Nata a Carmagnola, sposata con Isacco Levi, ebbe tre figli: Pia, Aldo e Beniamina, ricordati con la posa di una pietra della memoria a Breo nel 2018. Arrestata a Saluzzo venne deportata nel campo di sterminio di Auschwitz.

Seguirà l’orazione ufficiale presso lo scalone di via Delvecchio (ore 10.45) tenuta dalla presidente dell’associazione partigiana “Ignazio Vian”, Claudia Bergia.