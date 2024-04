Terminati i lavori di riqualificazione legati al progetto Polis, anche Rifreddo ha rinnovato l'ufficio postale

Martedì 9 aprile ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Rifreddo, sito al piano terreno del palazzo municipale, in via Vittorio Emanuele II n.1. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.



Tra gli interventi effettuati il rinnovo dell’impianto di illuminazione e dell’impianto elettrico, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, una postazione ergonomica e ribassata per andare incontro alle esigenze della clientela. Presso l’ufficio di Rifreddo saranno presto disponibili anche i servizi Inps e sarà possibile ottenere certificati anagrafici e di stato civile. Nei prossimi mesi sarà possibile anche la richiesta e il rinnovo del passaporto.



“Siamo soddisfatti - commenta il Vicesindaco Elia Giordanino - dell’intervento di ammodernamento del nostro ufficio postale e l’intenzione di Poste Italiane di investire sui piccoli uffici sottolinea la sensibilità e la costanza di mantenere i servizi, anzi potenziarli, per rendere sempre più attrattive le piccole realtà montane”.



L’ufficio postale di Rifreddo è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45, il sabato fino alle 12.45.