Sherlock Holmes 2: è a Saluzzo l’anteprima del giallo comico

Inizia da Saluzzo, il tour della commedia sequel “Sherlock Holmes 2: Lady Margaret e il sigillo reale” con l’attore saluzzese Mario Bois ancora nei panni di Watson.

Dopo il successo della prima pièce che ha avuto oltre 30 repliche al Gioielli di Torino e il sold out in vari palcoscenici del Piemonte, il trio di protagonisti: Margherita Fumero (Lady Margaret), Mauro Villata (Sherlock Holmes) e Mario Bois (Watson), torna in scena con il secondo episodio ambientato nella residenza per anziani artisti di Lady Margaret, la “Old Artist House”.

L’anteprima a Saluzzo è venerdì 12 e sabato 13 aprile al teatro Magda Olivero (di via Palazzo di città) con tre spettacoli (venerdì alle 15,30, con uno speciale sconto per gli studenti e poi la sera alle 21 come il sabato).

In questo spettacolo il celebre investigatore sarà impegnato a risolvere un intricato mistero sulla sparizione di un prezioso sigillo reale; un giallo comico di Valerio di Piramo e Cristian Messina, che è anche regista, con le musiche firmate da Angelo Chionna.

“Siamo felici di poter iniziare da Saluzzo, che l’anno scorso ci ha accolti a braccia aperte e con applausi scroscianti. Ringraziamo Comune e Ratatoj per la disponibilità".

Fanno parte del cast altri due attori saluzzesi: Valter Lunetti e Sergio Catania.

Biglietti in prevendita presso la cartoleria Paper-a in piazza Garibaldi, prenotabili anche via WhatsApp al numero 0175-43033 (da ritirare entro due giorni dalla prevendita).

Costo 18 euro, ridotto per i giovani under 20 il venerdì pomeriggio a 10 euro.