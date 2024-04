Borgo San Dalmazzo, l'ufficio postale in via Einaudi riaprirà venerdì 26 aprile

L'ufficio postale di Borgo in via Einaudi - immagine di repertorio

“La data di riapertura dell'ufficio postale di Borgo San Dalmazzo è stata posticipata al giorno 26 aprile 2024”. La comunicazione, a firma della direttrice di filiale Concettina Restuccia, è stata inviata al Comune.

Un rinvio di quindici giorni, dunque (la fine lavori era stata inizialmente stabilita per l'11 aprile).

La sede storica delle Poste in via Luigi Einaudi è infatti interessata da un'importante ristrutturazione nell'ambito del Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

I lavori sono iniziati a metà settembre scorso, con il trasferimento temporaneo dell'ufficio postale borgarino nel centro storico, in via Garibaldi 84, nel centro storico di Borgo San Dalmazzo.