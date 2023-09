Borgo San Dalmazzo, ecco dove si trasferirà l'ufficio postale fino ad aprile 2024

Lavori in corso in via Garibaldi 84, nel centro storico di Borgo San Dalmazzo. A partire da domani, mercoledì 13 settembre, i locali che fino a qualche tempo fa ospitavano un negozio di prodotti ortopedici, diventeranno sede temporanea dell'ufficio postale borgarino.

La sede storica in via Luigi Einaudi è infatti interessata da un'importante ristrutturazione nell'ambito del Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

Durante tutto il periodo dei lavori, che dureranno indicativamente fino all'11 aprile 2024, sarà dunque attiva la sede provvisoria di via Garibaldi. Non ci sarà il postamat ATM. Lo sportello automatico più vicino fruibile H24 è a Roccavione, in via della Madonna 2.

Una novità che sarà tutta da testare, anche se c'è già qualche borgarino che scuote la testa. “Peccato non avere il postamat. Per i prelievi veloci dovrò correre fino a Roccavione”, ci dice un signora. “Mi sembra un po' piccolo. E poi qui davanti non ci sono molti parcheggi”, le fa eco un'altra.

Poste Italiane ha messo le mani avanti e, nel comunicato stampa concude così: “Ci scusiamo con i cittadini per i disagi”.