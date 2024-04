Le 5 migliori meme coin sulla blockchain emergente di Base

Tra le blockchain emergenti in questo ultimo periodo merita una menzione speciale quella di Base, la blockchain Layer 2 sviluppata da Coinbase, che sta macinando dati positivi giorno dopo giorno.

Dal suo lancio lo scorso anno, la chain di Base non solo ha attirato tantissimi sviluppatori ma ha anche registrato enormi miglioramenti, sia in termini di attività sia di volumi di scambio.

Il 30 marzo, Base ha battuto un nuovo record registrando più di 2,3 milioni di transazioni in un giorno. Ha anche ottenuto una media di 1,9 milioni di transazioni al giorno per un’intera settimana, dimostrando di essere in grado di sopportare anche carichi elevati.

Questa effervescenza si è manifestata anche in un volume record di scambi sul suo DEX da 1,21 miliardi di dollari, secondo i dati di DeFiLlama, catapultando il valore totale scambiato su Base DEX a più di 7,5 miliardi di dollari per mese.

La crescita di Base è dovuta, almeno per il momento, a due fattori principali: da un lato la finanza decentralizzata (DeFi), che sta guadagnando terreno, e dall’altra, al successo delle sue meme coin.

Alcune monete meme sono diventate virali, basti pensare a Degen, Brett e Mfers, che hanno creato un grande fermento, accumulando una capitalizzazione di mercato superiore agli 1,5 miliardi di dollari.

Di seguito prenderemo in esame le migliori 5 meme coin attualmente disponibili su Base e che potrebbero beneficiare di un’ulteriore crescita grazie anche agli ottimi risultati della blockchain voluta da Coinbase.

1. Dogeverse

Dogeverse è una nuova meme coin in fase di prevendita che ha tra i suoi punti di forza di essere multichain, e quindi facilmente disponibile su diverse Blockchain contemporaneamente.

L’abbiamo posizionata al primo posto proprio per questo motivo, oltre che per il fatto di essere ancora in fase di prevendita. Do solito l’approdo su CEX per questo tipo di token significa avere un’ulteriore impennata del prezzo.

Nel momento in cui scriviamo sono già attive tre blockchain: Ethereum, Binance Smart Chain e Polygon Matic, ma presto verranno aggiunte anche Solana, Avalanche e Base.

Inoltre, il 20 aprile ci sarà il Doge Day, un termine usato dalla comunità di Dogecoin e dai suoi sostenitori per celebrare e promuovere Dogecoin, che ha iniziato come crypto meme ma è cresciuta fino a diventare una delle criptovalute più riconosciute e utilizzate.

Tradizionalmente, il Doge Day viene celebrato il 20 aprile (4/20), una data scelta per la sua associazione con la cultura dei meme e specificamente con il meme 4/20 e porta in dote una maggiore visibilità mediatica su tutta la “famiglia” Dogecoin.

Vai alla prevendita di Dogeverse

2. Toshi

Al secondo posto tra le meme coin abbiamo invece optato per Toshi, costruita sulla blockchain di Base. Il suo creatore, pur rimanendo anonimo, è conosciuto in ambito crypto ed ha sviluppato diversi progetti su Base.

Toshi è una meme coin che sta rapidamente guadagnando popolarità, e che mira a diventare il volto della blockchain di Base.

Tra le peculiarità di questa meme coin c’è anche l’offerta degli NFToshis, la linea esclusiva di NFT. Inizialmente offerti in omaggio ai possessori del token Toshi, gli NFToshis simboleggiano l'identità dei membri della comunità.

3. BRETT

La meme coin Brett trae ispirazione da un personaggio del fumetto "Boy's Club", noto per la sua passione per i videogiochi.

Caratterizzata dalla vicinanza a Pepe, un'icona significativa nel mondo delle criptovalute, Brett mira a ridefinire il concetto di meme coin combinando l'umorismo e il potere virale dei meme, proponendosi di rendere le meme coin nuovamente grandi.

Lanciata sulla blockchain Base il 27 febbraio 2024, BRETT si distingue per una caratteristica unica: i suoi creatori hanno rinunciato al contratto e rimosso la funzione di minting, lasciando il pieno controllo alla comunità e impedendo ai creatori di emettere nuove monete.

Questa scelta indica un forte impegno verso la decentralizzazione e l'empowerment degli utenti, promuovendo un modello di governance più inclusivo.

4. Degen

Degen è una meme coin originariamente concepita come token di ricompensa per i partecipanti al canale Degen su Farcaster, un social network decentralizzato.

Iniziato come un progetto umoristico si è evoluto in una criptovaluta con una considerevole base di sviluppatori ed entusiasti che hanno investito nella moneta.

Lanciata all'inizio del 2024, DEGEN funziona come un token ERC-20 sulla blockchain Base. Il suo nome indica anche lo spirito con cui è stata costruita questa meme coin, Degen è infatti l’abbreviazione di Degenerate, che in italiano significa degenerato, e viene spesso associata alla cultura De-Fi.

Un degen è uno scommettitore accanito, che ama rischiare il più possibile, quasi ai limiti del masochismo.

5. ANIME

L’ultima meme coin si chiama ANIME ed è stata lanciata da pochissimo, quindi le informazioni disponibili sono limitate.

SI sa solo che farà parte dell’ecosistema degli Azuki NFT, una collezione molto nota in ambito blockchain.

Da notare che gli holder di Anime sono già oltre 55.000, davvero tantissimi per una meme coin ancora sconosciuta.