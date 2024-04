A Manta: "Paganini 3.0" un viaggio musicale tra passato e presente sulle note del musicista e compositore genovese

Torna a Manta la rassegna ‘Inscena’, sabato 20 aprile alle 20,30 nell’ex chiesa di Santa Maria del Monastero (in via Rivoira 11) con lo spettacolo ‘Paganini 3.0 - La chitarra acustica reinventa i Capricci'.

Dopo un inizio emozionante e apprezzato dal pubblico con lo spettacolo ‘Novecento’ ad opera della Compagnia Primoatto arriva a Manta un appuntamento di musica e parole dedicato al noto violinista e compositore genovese.

Diego Ponzo in qualità di voce narrante condurrà lo spettatore nella conoscenza di Nicolò Paganini, famoso compositore e violinista, vissuto tra fine ‘700 e la prima metà del’800, noto per le sue virtuosistiche composizioni intricate per violino e chitarra dalla maestria senza pari.

Il compositore oltre che per essere conosciuto per il suo rapporto innovativo con la musica è anche noto per una vita ricca di viaggi, incontri e avventure.

La sua musica, che ha creato un nuovo modo di suonare il violino, con passaggi velocissimi e creazione del pizzicato, verrà interpretata in modo originale dalle chitarre dai maestri Luca Allievi e Mariano Gallizio.

I musicisti si muoveranno tra i Capricci di Paganini e le melodie jazz creando un ponte tra l’800 e oggi.

“Un modo originale e nuovo – spiega Diego Ponzo - di raccontare la vita e le opere di Nicolò Paganini, strizzando l’occhio al nostro tempo e alla musica di oggi e con l’occasione straordinaria di ascoltare la musica di Luca Allievi. Lasciatevi trasportare – conclude Ponzo - nella vita frenetica di Niccolò Pagani iniziando a conoscere il suo lato umano oltre che artistico. Trattenete il fiato con noi quando le note dei suoi Capricci diventano fuoco jazz sulle corde degli strumenti”.

Lo spettacolo rientra nella rassegna ‘Inscena’ organizzata dall’amministrazione del Comune di Manta in collaborazione con Acb Eventi e la Compagnia teatrale Primoatto. Biglietto: 8 euro adulti, 5 euro ragazzi fino a 10 anni. Prenotazioni su WhatsApp al numero 351-9038507.