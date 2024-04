Grande spettacolo al Rally Regione Piemonte: ultimo giro sulle prove di Langa [Foto e Video]

A darsi battaglia Andrea Crugnola vincitore lo scorso anno ad Alba in gara con il lombardo con Pietro Ometto sulla Citroen C3 Rally 2 e l’equipaggio di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai protagonisti di un esordio più che convincente sulla Toyota Yaris Gr del Team Toyota Gazoo Italia.



Sulle strade di Langa si conferma la sinergia tra gli organizzatori del Cinzano Rally Team con Hyundai Motorsport, con la presenza di Andreas Mikkelsen a bordo della vettura della casa coreana, dopo aver partecipato al Rally di Montecarlo ed in preparazione al prossimo appuntamento del WRC in Croazia.



Mikkelsen ha dato il via al #RA PLUS, la gara che affianca la sfida tricolore del rally albese. L’arrivo e la suggestiva ed elegante cerimonia di premiazione sono previste in Piazza San Paolo ad Alba alle ore 17.40.

Il rombo dei motori