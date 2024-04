A Bra si è presentato il candidato sindaco Massimo Somaglia [FOTO E VIDEO]

Presentazione ufficiale ieri, venerdì 12 aprile, di Massimo Somaglia che ha illustrato le ragioni della propria candidatura alla guida della coalizione in corsa per lo scranno più alto del municipio di Bra.

Guarda il video:

Un numeroso gruppo di cittadini, simpatizzanti e numerosi esponenti politici del territorio si sono dati appuntamento in via Vittorio Emanuele II 191/A, davanti a quella che sarà la sede del comitato elettorale che sosterrà il cinquattottenne bancario, già assessore dal 1995 al 1999 e in seguito presidente del Consiglio Comunale e Consigliere Provinciale.

A sostenere il candidato che ha riunito intorno a sé i partiti della coalizione di destra ci saranno sei liste. Due liste civiche, 'Somaglia per Bra' e 'Polo Civico Bra Domani' e quattro di partito, facenti capo a Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e UDC.

“Stiamo predisponendo un programma coerente, concreto, serio, che toccherà come principali argomenti la sicurezza, la viabilità, i parcheggi, il commercio e la rivitalizzazione di manifestazioni in grado di portare un indotto economico alla nostra città” ha dichiarato il candidato sindaco.

Tra i vari ospiti e sostenitori che hanno accolto Massimo Somaglia e dato inizio alla campagna elettorale, c’erano l’ex sindaco della città Camillo Scimone, il senatore Giorgio Bergesio, il presidente del consiglio regionale Franco Graglia, il consigliere regionale Paolo Bongioanni e i rappresentanti delle liste sostenitrici.

Molti altri esponenti politici regionali e provinciali erano presenti fra il pubblico. Anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha portato il suo saluto al candidato braidese, che ha già dichiarato ai braidesi: “Raccoglierò da voi, con umiltà e determinazione, consigli, suggerimenti e idee, ma anche segnalazioni di disagi e problematiche, certo che solo l’ascolto e la coesione di tante persone possa garantire il superamento degli ostacoli”.

La sfida a Gianni Fogliato è cominciata. La campagna elettorale terminerà giovedì 6 giugno, si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno.