Registrati oltre 6mila passaggi in funicolare per la Fiera di Primavera: record di visite anche a laboratori e musei

Record di visitatori a Mondovì per la 63^ Fiera di Primavera, accompagnata da due giorni di Sole e temperature miti.

"Un profondo ringraziamento, innanzitutto, a coloro che in queste ore si stanno congratulando per la buona riuscita della manifestazione, riconoscendo gli sforzi fatti e il deciso cambio di rotta rispetto al passato. La testimonianza più credibile di quanto la strada finora intrapresa sia quella giusta e appropriata - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno.

- "Il bel tempo ha favorito un’edizione da record, con presenze importanti sia a Breo che a Piazza: 6.203 i passaggi complessivi in funicolare tra sabato e domenica, più di 150 i partecipanti ai tour guidati dell’ATL e ai giri in e-bike promossi da Mondovì in Circolo e 400 i fruitori di “Mondovirtual Balloon Flight”. Siamo consapevoli che la strada da fare sia ancora molta e accogliamo quindi con favore le critiche costruttive come la minima presenza di espositori in via Piandellavalle. In tal senso, come sempre, vogliamo metterci la faccia e chiediamo scusa agli esercenti della zona. La bassa densità espositiva è stata figlia di alcune misure di sicurezza adottate dagli uffici nell’ultima riunione tecnica prima della manifestazione. Lavoreremo fin da subito affinché, per i prossimi eventi, si riescano a individuare soluzioni che consentano all’intero centro commerciale naturale di Breo di essere protagonista delle singole manifestazioni, andando in particolare a creare un circuito fieristico virtuoso che coinvolga tutte le vie e le piazze del centro storico. Permetteci, infine, di rivolgere la più sincera riconoscenza e gratitudine a tutta la straordinaria macchina organizzativa, dagli uffici comunali alle forze dell’ordine, dalle associazioni di categoria ai volontari, dalla Protezione Civile a commercianti ed espositori. La Fiera di Primavera, dopotutto, non è altro che il risultato vincente di uno sforzo congiunto e comunitario".

Una due giorni da tutto esaurito con oltre 400 espositori e dodici aree tematiche, tra le quali particolarmente apprezzata e visitata la quarta edizione della “PrimaVera Piemontese”, la rassegna zootecnica dedicata alla razza bovina piemontese organizzata dall’Anaborapi in collaborazione con il Comune di Mondovì e con il coinvolgimento di alcuni studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “Giolitti Bellisario Paire” impegnati nell’alternanza scuola-lavoro.

"Due giorni importanti tra divulgazione, formazione e tradizione, culminati con la presenza in città di Massimiliano Ossini e di RAI Documentari - le considerazioni del vicesindaco con delega all’Agricoltura, Gabriele Campora. - "La PrimaVera Piemontese conferma il proprio potere attrattivo come testimoniano anche i tanti fruitori del padiglione gastronomico e i tanti bambini che hanno preso parte ai laboratori didattici. Grazie all’Anaborapi, agli allevatori e alle associazioni di categoria per la consueta professionalità nell’organizzazione di uno spazio espositivo di grande valore educativo e promozionale".

La Fiera di Primavera, però, anche come volano promozionale per l’offerta culturale cittadina, come evidenziato dall’assessora alla Cultura, Francesca Botto: "Nonostante il fulcro espositivo sia stato prevalentemente a Breo, anche i monumenti di Piazza hanno fatto registrare afflussi importanti con più di 650 ingressi tra Museo della Ceramica, Museo della Stampa, Torre del Belvedere e chiesa della Missione. Per quest’ultima in particolare, in attesa dell’avvio della nuova gestione, una profonda riconoscenza all’associazione “Volontari per l’arte” e alla sua responsabile, Donatella Donà, per la collaborazione e la disponibilità mostrate nel garantire l’apertura e l’assistenza in entrambe le giornate".

Grande successo, infine, anche per la prima edizione di “Mondovì in Circolo”, promossa dal Circolo delle Idee e dall’associazione “Mondovì In Grande” e realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e del Comune di Mondovì. Più di 70 i partecipanti ai tour guidati in e-bike e circa 400 i fruitori dei simulatori di volo di “Mondovirtual Balloon Flight”. "La sinergia tra “Mondovì In Grande” e il Circolo delle Idee è stata una piacevole sorpresa" - il commento di Elena Tomatis, presidente dell’associazione “Mondovì In Grande”. "Un’unità di persone volenterose ed energiche non può che portare ottimi risultati e siamo sicuri che ci saranno altre collaborazioni similari nel prossimo futuro".

"La collaborazione creatasi con “Mondovì In Grande” è il primo risultato di un Tavolo Giovani che sta crescendo a poco a poco e che, siamo certi, saprà concorrere alla realizzazione di molte altre iniziative coinvolgenti per l’intera comunità dei giovani monregalesi - ha aggiunto la presidente del Circolo delle Idee, Beatrice Perrone. Un connubio vincente, dunque, quello tra Circolo delle Idee e “Mondovì In Grande”, sottolineato anche dall’assessore alle Politiche giovanili Alessandro Terreno: "Circolo delle Idee e “Mondovì In Grande” rappresentano il futuro della nostra città e vedere ragazzi giovani che si impegnano a livello civico è qualcosa di beneaugurante per l’intera comunità. Le due iniziative organizzate, poi, si inseriscono nel solco dei due elementi distintivi su cui intendiamo puntare: l’outdoor e le mongolfiere".

Prezioso il lavoro, nel corso delle due giornate, da parte degli eco volontari che hanno garantito di avere un percorso pulito e accogliente, come per le altre manifestazioni cittadine.