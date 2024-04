Anche Racconigi all’evento “I Distretti del Commercio in Piemonte”

Lunedì 8 aprile si è tenuto nella suggestiva location del Museo di Scienze Naturali di Torino l’evento “I Distretti del Commercio in Piemonte”: l’incontro è stato un’occasione di scambio e confronto tra i vari distretti della regione, con l’obiettivo comune di continuare a valorizzare il commercio di prossimità sul territorio.

Alla manifestazione erano presenti, in rappresentanza della città Racconigi e del Distretto del Commercio di Fossano, Savigliano e delle terre di Pianura, l’assessora al Commercio e Manifestazione del Comune di Racconigi Annalisa Allasia e il sindaco Valerio Oderda.

L’evento è stato caratterizzato da una serie di incontri e attività, tra cui sessioni di business-to-business tra i distretti, networking, seguite da una sessione plenaria di lavori nel pomeriggio, in cui sono state analizzate le possibili evoluzioni e gli sviluppi futuri del commercio locale.

Durante la giornata l'assessora al Commercio della Regione Piemonte Vittoria Poggio ha annunciato che verranno destinati, nel corso del 2024, 9 milioni di euro per le attività dei Distretti Urbani e Diffusi del commercio, che, da oltre 3 anni, rappresentano un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico locale.

“Racconigi è entrata a far parte del Distretto del Commercio di Fossano, Savigliano e delle terre di Pianura nel 2021, accettando la sfida, in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, di trovare delle modalità per rilanciare e sostenere le attività commerciali locali, in sinergia con tutto il territorio. L’adesione al distretto ha permesso ai commercianti racconigesi di partecipare a corsi di formazione per accrescere le proprie competenze e di accedere al bando per interventi di ammodernamento e digitalizzazione –commenta l’assessora Allasia- Siamo soddisfatti del lavoro portato avanti in questi 3 anni con il distretto e, dopo questa prima fase sperimentale, siamo pronti a impegnarci ancora di più per sostenere le nostre attività commerciali, una risorsa indispensabile per il territorio”.