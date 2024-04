"Promoviamo il cuore" del Lions Club Cuneo, esperienza per giovani che ha coinvolto tutti

Una coinvolgente esperienza per giovani, anzi giovanissimi, e meno giovani. Si tratta del service “Promoviamo il Tricolore” attivato dal Lions Club Cuneo a favore delle tre classi quinte della Scuola primaria di Cuneo – Madonna dell’Olmo.

L’iniziativa si è svolta mercoledì 10 aprile e si è articolata lungo buona parte della giornata, dal mattino sino a metà pomeriggio. Hanno partecipato 57 alunni e sette insegnanti. Si è iniziato con la visita alla caserma Ignazio Vian di San Rocco Castagnaretta. Qui si è assistito alla cerimonia dell’Alzabandiera e, dopo il saluto del Comandante, colonnello Fassero, gli allievi hanno potuto compiere un breve percorso all’interno di alcuni spazi prescelti, arricchito da spiegazioni, informazioni ed esaurienti risposte alle tante domande rivolte.

Si è poi ripartiti per compiere alcune soste nei pressi di luoghi simbolo della Città: Monumenti alla Resistenza e ai Caduti, Piazza Galimberti. In tutte e tre le circostanze, gli alunni, adeguatamente preparati dalle insegnanti, hanno saputo offrire spiegazioni interessanti e adeguate, nonché esprimere le loro riflessioni. Da rilevare come le preconoscenze fornite dalle docenti nella didattica propedeutica alla visita abbiano costituito un autentico valore aggiunto nella ricaduta formativa e culturale dell’iniziativa.

Verso mezzogiorno, si è raggiunto il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, dove si è trascorsa l’ultima tappa del viaggio, con una permanenza di ben quattro ore, sino alle 16 del pomeriggio. Dopo aver consumato pranzo al sacco e fruito di un meritato relax, gli alunni, radunati nel salone, hanno ricevuto il saluto della presidente del Lions Club Cuneo, Bruna Grasso, del rappresentante del Governatore, Graziano Guarino, del Presidente del Memoriale, Aldo Meinero . Ha fatto seguito una breve presentazione dell’Associazione lionistica da parte del segretario Michele Girardo.

Divisi in piccoli gruppi, gli allievi hanno poi iniziato la visita all’interno delle cinque parti in cui si articola il Memoriale, tra cui il monumento che rappresenta il rientro della "Cuneense ", la sala del tricolore, la saletta della prima guerra mondiale e il capannone dedicato alla campagna di Russia. L’intero percorso è stato illustrato da guide esperte e coinvolgenti, che hanno fatto risaltare, con le loro spiegazioni e considerazioni, la valenza evocativa, narrativa e storica di quanto esposto nel Memoriale. Da sottolineare la presenza e il supporto di alcuni esponenti del gruppo alpini della Città e delle frazioni.

Alle 15:30, la distribuzione delle bandiere e il saluto della Sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero. Il service si è concluso sul piazzale antistante con lo sventolio del Tricolore ad opera degli alunni e di tutti i partecipanti.

Veramente apprezzabili l’entusiasmo e l’interesse degli allievi, ottimamente preparati dalle docenti!

L’iniziativa ha sortito un lusinghiero successo e s’inquadra nel contributo del Lionismo italiano alla promozione, presso i giovani, dei simboli e dei valori di rilevanza costituzionale, che alimentano l’esercizio della cittadinanza agita e responsabile.