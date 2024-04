La Viasolada di Peveragno torna (e diventa maggiorenne)

Giovedì 25 aprile torna La Viasolada, escursione non competitiva organizzata dalla Compagnia del Birùn in collaborazione con il C.A.I. Sezione di Peveragno e con il patrocinio del F.A.I. Delegazione di Cuneo, giunta alla 18° edizione.



Ritrovo alle ore 9 dai campi sportivi in Regione Miclet a Peveragno per la conferma delle iscrizioni e partenza alle ore 9.30. Pranzo al sacco.



Il percorso di circa 13,5 km. e dislivello di 500 m. è percorribile a piedi o in bicicletta ed è consigliato a chi ama camminare in compagnia, senza fretta e con spirito di gruppo, consapevoli che il nostro territorio è come un libro aperto: ci racconta di natura e paesaggi da preservare, storia e tradizioni da riscoprire.



All’arrivo, previsto nel pomeriggio, chi vorrà potrà partecipare al ristoro conviviale (adulti 20 euro – bambini fino a 10 anni 15 euro) presso Black Bull Braceria a San Lorenzo, anticipato dalle danze occitane con i Gai Saber.



La Viasolada si terrà anche in caso di maltempo, è gratuita per i soci e ai non soci viene richiesto un piccolo contributo di 2 euro.



È consigliata la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 334.8966480 indicando nome, cognome e numero partecipanti adulti e bambini e se si intende partecipare al ristoro. I posti per il ristoro sono limitati e si darà precedenza ai prenotati.