La Casa della Sostenibilità di Cuneo diventa "Famù nel parco"

Apre i battenti il polo della sostenibilità al parco della Resistenza: domenica 21 aprile prenderà ufficialmente il via una nuova esperienza cittadina con il progetto “Famù nel parco, convivialità sostenibile”, gestito dalla Società Sabaco d’Oc.



Nella costruzione sul limitare del Parco della Resistenza e Viale Angeli, confinante con il “Paperino Club”, destinata negli anni passati a “casa della sostenibilità”, aprirà un “bar a tema” che farà della sostenibilità un principio cardine della propria attività.



La Società che ha vinto l’appalto, infatti, ha messo nel proprio piano progettuale una proposta eco-sostenibile sia nella finitura dei locali e degli spazi esterni, con lavori che sono avvenuti negli scorsi mesi, sia nell’attività di somministrazione con prodotti di ristorazione certificati, biologici e a chilometro zero.



La Sabaco d’Oc, inoltre, si è impegnata a garantire momenti in cui ospitare nel locale attività educative e formative, science cafè, laboratori ed incontri a tema con un’apertura da un minimo di 300 fino a 345 giornate l’anno.



Questo rinato spazio potrà così essere a beneficio della città su molteplici piani: valorizzare il Parco della Resistenza, offrire un appoggio alle famiglie che gravitano sul vicino parco giochi, portare avanti, in uno stile di collaborazione pubblico-privata un’azione di sensibilizzazione e formazione sui temi della sostenibilità, ospitando eventi ed iniziative.



Ogni anno i gestori concorderanno e co-organizzeranno con il Comune di Cuneo un cartellone di eventi di rilievo, che potranno andare da appuntamenti nell’ambito di manifestazioni cittadine come scrittorincittà, Cuneo vive lo sport, Bike Festival, fino al Festival della Montagna, Fiera del Marrone o eventi nel contesto di Cuneo città alpina 2024. Oltre a questo, la Sabaco d’Oc si è impegnata ad attivare partnership con soggetti che hanno competenze in campo educativo/formativo per proporre specifiche attività rivolte alle scuole.



“Siamo molto contenti che sia arrivato il momento dell’apertura di questa nuova esperienza”, dicono la Sindaca Patrizia Manassero e l’Assessore alla pianificazione strategica e al patrimonio Alessandro Spedale. “Come Amministrazione crediamo molto nel principio della sostenibilità e nella possibilità di dargli attuazione concreta nella dimensione locale, in tutti i suoi risvolti, ambientale, economico, sociale, culturale. La scelta di Famù nel parco è stata fatta perché abbiamo visto in questa proposta progettuale la possibilità di offrire alla città una esperienza innovativa. Auguriamo buon lavoro a chi quotidianamente garantirà una presenza e un servizio in questo punto vitale della città”.



Due eventi sono già in programma nel nuovo Famù nel parco: il primo si svolge oggi, martedì 16 aprile alle 16:30 nel contesto del progetto “In cibo civitas”. Un secondo evento sarà la Festa della nascita, organizzato dal Settore Cultura, previsto per domenica 19 maggio 2024.