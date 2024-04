Peveragno, per la festa di San Giorgio messa nella chiesa dedicata al Santo

La Associazione «Il Ricetto» informa che mercoledì 24 aprile don Valerio Ferro celebrerà una Messa nella chiesa di San Giorgio, in occasione della festa del Santo che cade il giorno precedente.

Per chi volesse partecipare e volesse fare due passi il ritrovo è alle ore 17,20-17,30 in Via Suor Eleonora Tassone, angolo Via San Giorgio (parcheggio Mercatò).

Si potrà così osservare il campanile, privo di parabole, ed ammirare la splendida chiesa affrescata, nella quale con l’occasione verrà installato un nuovo pannello che riproduce il capo di San Giorgio, trafugato con la Principessa, fatto realizzare dalla Compagnia del Birùn.