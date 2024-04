Intervento dei Vigili del fuoco nelle nottata di martedì 16 aprile in un condominio di Barge per l'allarme lanciato in seguito ad una persona che da qualche ora non rispondeva ai familiari.

Intorno alle 4.30 una squadra, composta dai volontari del paese, è entrata nell'appartamento ma purtroppo per la persona non c'era più nulla da fare.