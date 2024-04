Il 20 aprile My Room si trasferisce nella nuova location in Corso Italia 108

My Room nasce dalla passione e dal grande impegno di Marco e Gabriele, innamorati dello stile e del bel vestire, caratteri che dominano fin da subito nel piccolo ma affascinante locale in Corso Piemonte a Saluzzo. Proprio grazie a questa passione e professionalità che i clienti si affezionano sempre più, consentendo alla piccola boutique di poter crescere negli anni e, sabato 20 aprile, di trasferirsi in Corso Italia 108.

Un locale nuovo, più spazioso ed accogliente, che permetterà di ricevere al meglio i clienti e di consentire la loro massima espressione di creatività. Una Boutique che unisce gusto, passione e talento per soddisfare le esigenze di quanti alla ricerca del proprio stile, vivendo questa esperienza in un’atmosfera friendly ed accattivante.

Fondata nel 2014 la Boutique Made in Italy si distingue fin da subito per la cura del dettaglio e l'accoglienza calorosa, il tutto mirato sempre a far sentire i clienti a casa propria e offrendo una vasta selezione di capi fashion/casual e abiti da cerimonia, frutto di una attenta e costante ricerca tra le migliori sartorie d’Italia.

L'assortimento viene rinnovato settimanalmente e garantisce, cosa non da poco, esclusività a tutti. Inoltre, My Room offre un servizio di riparazione e adattamento su misura per tutti i capi acquistati.

Sabato 20 aprile, dalle ore 16,30, festeggia insieme a Marco e Gabriele un nuovo inizio.

Boutique My Room - Corso Italia 108 - Saluzzo (CN) - www.myroomsaluzzo.com

