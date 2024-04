Amministrative Ceva: Ilaria Accamo, Manuel Alciati e Cinzia Boffano a sostegno della candidatura di Fabio Mottinelli

La lista “Ceva in Comune – Mottinelli Sindaco” continua con la presentazione dei propri candidati al Consiglio Comunale in vista delle prossime elezioni amministrative. "Vogliamo dare modo ai cittadini di potersi informare bene sui candidati in campo." - spiega Mottinelli.

Ecco i candidati che si aggiungono al gruppo con : Alessandro Favole, Paola Giuria, AndreaAccamo, Vincenzo Tomatis, Laura Amerio e Paolo Voarino.

Ilaria Accamo, 45 anni nata e cresciuta a Ceva, laureata in Sociologia, ha avuto un’esperienza lavorativa presso l’Unione Montana locale ed ora è impiegata presso il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali. Ha una pluriennale esperienza di lavoro nella pubblica amministrazione. Negli anni ha approfondito tematiche inerenti lo sviluppo locale sostenibile e la progettazione europea. Volontaria dell’associazione Futuro Donna. “Vorrei che la prossima amministrazione fosse di tutte le cittadine e i cittadini, dei loro bisogni, sogni, proposte e progettualità. Ritengo l’ascolto e il confronto reciproci fondamentali per il futuro della nostra Comunità, sia tra amministratori e cittadini, sia con Enti e Comuni del territorio dai quali non possiamo prescindere. Metto a disposizione le mie competenze e, soprattutto, il mio impegno per un’amministrazione trasparente ed efficace”.

Manuel Alciati, 50 anni, Commercialista nel proprio studio al Borgo Sottano, abita a San Bernardino ed è iscritto all'Albo Ministeriale dei Revisori dei Conti Enti Locali, ruolo che ricopre presso diversi comuni. E’ stato presidente della Filodrammatica e Direttore Artistico del Teatro Marenco, dal 2001 al 2017, attualmente ricopre il ruolo di Presidente della Compagnia TM che ha dato vita all’AgriTeatro estivo presso il Campanone e collabora alla realizzazione di diverse stagioni teatrali. "Sono nato, vivo e lavoro a Ceva con la mia famiglia, partecipo a questo progetto con la volontà di proporre una visione d’insieme della città a lungo termine rendendola più viva, accogliente, inclusiva e più vicina a famiglie e giovani”.

Cinzia Boffano, 58 anni pensionata, è nata e cresciuta a Ceva dove ha lavorato e si è dedicata in passato al volontariato in Oratorio, come catechista e animatrice. Oggi è attiva come volontaria del Cinema “Sala Borsi”, nei corsi di alfabetizzazione per donne di origine straniera e collabora con una cooperativa per seguire ragazzini e ragazzine delle medie nei compiti. Già consigliere comunale a Lesegno dove ha dato vita alla Biblioteca Comunale che ha gestito fino allo scorso anno. “La necessità di osservare e vivere con punti di vista diversi dal “normale” e l’amore per la Città dove sono nata mi hanno spinta a mettermi nuovamente in gioco con Fabio Mottinelli, che conosco da anni e con il quale c’è anche un rapporto di amicizia. Questo mi ha dato modo di scoprire in lui molti ideali condivisi, tra cui la volontà di rendere Ceva a misura di tutti, a questo tema vorrei dedicarmi con grande impegno”.