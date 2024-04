Racconigi, la minoranza presenta dieci interrogazioni in Consiglio comunale

Dopo oltre quattro mesi dall’ultima volta, lunedì 29 aprile alle ore 20, si tiene a Racconigi il primo Consiglio comunale del 2024.

Il gruppo di opposizione Lista Civica Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi presenterà 10 interrogazioni su questioni cogenti che riguardano la gestione di Racconigi.

Molte di queste nascono da segnalazioni di racconigesi che chiedono maggior attenzione alle loro esigenze e una città più vivibile.

Chiedono risposte chiare: sui problemi di umidità e muffe riscontrate nelle scuole elementari e la necessità di un intervento tempestivo per ripristinare i livelli minimi di salubrità dei bagni usati dai bambini; sull’aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, cosiddetto indifferenziato, con conseguente aumento dei costi a carico dei racconigesi.

Torneranno a parlare dei fondi Covid e della circostanza che nel periodo pandemico per più volte hanno l’istituzione di un tavolo di lavoro con la maggioranza, invero, mai concesso.

Ora sembrerebbe che il Comune di Racconigi, a differenza di quelli vicini, non abbia saputo distribuire tutti i fondi.

Il gruppo di opposizione ritiene doveroso approfondire il tema per capire con che criteri siano stati assegnati e se i contributi non spesi debbano essere restituiti allo Stato.

Chiedono inoltre chiarimenti sullo stato degli scuolabus che prestano servizio per i bambini, ormai vecchi e spesso in manutenzione, sull’edificio di proprietà comunale in Via Castelli dal quale sono recentemente caduti calcinacci su una via aperta al pubblico e trafficata; sulla soluzione delle criticità dell’Ala comunale dove continua a piovere nonostante la recente ristrutturazione, sugli investimenti che il Sindaco e la giunta intendono mettere in campo nelle politiche giovanili e nel consiglio comunale dei ragazzi, per la realizzazione concreta dei loro progetti.

Poi ancora, l’organico comunale, in costante riduzione e gli orari degli uffici comunali, non aggiornati sul sito del comune e in molti casi con notevoli differenze tra un ufficio e l’altro, tutto a scapito della piena fruizione dei cittadini.

Verrà anche messa ai voti la mozione che lo stesso Gruppo di opposizione ha presentato, seguendo l’iniziativa dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, per sensibilizzare sulla condizione delle donne in Iran e in generale sul rispetto dei diritti umani, a partire dall’uguaglianza tra uomini e donne e dalla libertà di espressione.