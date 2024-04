Elisa Tarasco: “Il Piemonte è un connubio di enogastronomia, storia, cultura e natura incontaminata” [VIDEO]

Elisa Tarasco dell’azienda agricola biologica ‘Essenza Monviso’ specializzata nella coltivazione e trasformazione di erbe officinali, a Crissolo in località Pian della Regina, vista l’esperienza lavorativa anche in ambito ricettivo nella sua azienda agricola montana, esprime queste considerazioni.

“Il Piemonte, ed in particolare la Provincia di Cuneo, offre un'esperienza turistica unica grazie al suo patrimonio enogastronomico, storico, culturale e naturale.

L'offerta turistica deve essere valorizzata in modo integrato, combinando ricettività, enogastronomia, percorsi turistici e sportivi.

Il turismo enogastronomico, con le sue ‘vie del cibo’, ‘strade del gusto’ e ‘strade del vino’, rappresenta un punto di forza, da integrare con i percorsi cicloturistici.

Il turismo escursionistico e alpinistico, con sentieri come la Grande Traversata delle Alpi, offre panorami unici e mozzafiato.

La Regione investe in questo settore e sostiene le strutture ricettive.

La collaborazione con Liguria e Francia, è fondamentale per promuovere il turismo in modo sinergico.



Guarda il video qui:





Il turismo invernale, nonostante le difficoltà climatiche, rimane importante per l'economia locale. La Regione investe per migliorare le stazioni sciistiche e la gestione idrica.

Il Piemonte, con il suo patrimonio unico, è una destinazione ideale per chi desidera vivere un'esperienza autentica e ricca di emozioni.

Ritengo quindi siano necessarie alcune misure per sostenere il turismo e farlo crescere in Piemonte attraverso: investimenti nella formazione delle professioni di montagna e nel continuo adeguamento delle stazioni sciistiche, la realizzazione di invasi per la gestione idrica e la prevenzione incendi, la collaborazione con le regioni limitrofe e con la Francia per promuovere il turismo.

Tutto questo per rendere il Piemonte e la nostra provincia di Cuneo una destinazione turistica completa per amanti di natura, cultura, enogastronomia e sport”.