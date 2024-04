"Orgoglioso di quanto abbiamo fatto": il sindaco di Boves saluta la città e lancia la candidatura di Matteo Ravera [VIDEO]

Ieri sera, all'Auditorium Borelli, il sindaco di Boves Maurizio Paoletti, a circa 50 giorni dalla scadenza del suo secondo mandato, ha salutato la città, pronto a lasciare la vita amministrativa e a lanciare la candidatura di quello che è stato il suo vice per dieci anni, Matteo Ravera, con cui ha guidato la città in stretta sinergia.

Paoletti ha fatto un rapido bilancio dei suoi dieci anni da sindaco, soffermandosi in particolare sull'impegno nel valorizzare la storia, anche tragica, di Boves, ma ricollocandola in una prospettiva che lascerà il segno: quella del perdono e dell'accoglienza, a partire dal gemellaggio con Schondorf am Ammersee, città tedesca della Baviera dov’è sepolto Joachim Peiper, il comandante nazista che il 19 settembre 1943 ordinò l’eccidio in città.

Ha ringraziato per la grande soldarietà dimostrata dai bovesani in tante occasioni, con l'invio dei giocattoli ai bambini del Libano o l'accoglienza di famiglie ucraine. E poi la visita del Presidente Sergio Mattarella un anno fa, in occasione della Festa della Liberazione, e, ancora prima, del presidente del Senato Pietro Grassi, per il premio Giustolisi.

Non è mancato un importante passaggio sul risanamento del bilancio, grazie ad un oculato contenimento delle spese e all'inserimento, in Comune, di figure competenti. Senza dimenticare il periodo del Covid e i sacrifici chiesti ai bovesani, che lo hanno sempre visto in prima linea. "Se chiedo sacrifici agli altri, io sono il primo a farli. Non mi sono mai tirato indietro", ha detto tra gli applausi, dicendosi orgoglioso di ciò che è stato fatto.

A seguire, l'intervento degli assessori, in testa Matteo Ravera, che ha anche presentato la lista Insieme per Boves, con la quale ieri ha ufficialmente iniziato la campagna elettorale in vista delle amministrative dell'8 e 9 giugno.

Tra i candidati, gli attuali assessori Fabio Climaci (46 anni, impresario edile, già consigliere dell’Unione Montana), Raffaella Giordano (49 anni, imprenditore turistico, vice presidente GAL Valli Gesso, Vermenagna e Pesio) e Nadia Tecco (53 anni, commerciante e insegnante), nonché i consiglieri Gianluca Cavallo (56 anni, operatore sanitario, consigliere dell’Unione Montana e della Pro Loco di Castellar) e Irma Goletto (59 anni, operaia, collaboratrice nell’azienda agricola di famiglia e volontaria Cia-Agricoltori Italiani, ex presidente del Mercato del fagiolo). A loro si uniscono nomi nuovi come Massimo Borio (51 anni, bancario, già Presidente della Consulta famiglie, consigliere Avis Comunale Boves e Avis provinciale), Rita Ambrosoli (48 anni, insegnante e componente del consiglio di amministrazione della Scuola Materna Mons. Calandri), Emanuela Dutto (37 anni, accompagnatrice turistica, componente del direttivo Circolo ACLI Mellana), Pierdomenico Dotta (68 anni, imprenditore tipografico in pensione), Bruno Gastinelli detto Mumo (60 anni, pensionato, ex responsabile carrozzeria Officine Cavallo, già vicepresidente della Proloco di Boves), Luca Giordanengo (30 anni, fotografo e grafico, fondatore Casa Sportify - ex pista skating), Giorgia Lazzari (25 anni, praticante avvocato e insegnante).

Intervista di Barbara Simonelli - riprese e montaggio di Pietro Cattaneo